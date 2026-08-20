Saeima konceptuāli atbalsta likumprojektu koncertzāles GORS pārvaldībai

Saeima ceturtdien, 20.augustā, konceptuāli atbalstīja Latgales vēstniecības GORS likuma projektu.
Latgales vēstniecības GORS likuma projekts paredz īpaši aizsargāt šo koncertzāli kā nozīmīgu kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta tās ēka, zeme un pati koncertzāles darbība.
Paredzēts, ka Rēzeknes pašvaldība nedrīkstēs pārdot GORS ēku un tai nepieciešamo zemi, ieķīlāt to vai citādi nodot tā, ka tas varētu apdraudēt koncertzāles izmantošanu tās sākotnēji paredzētajam mērķim. Īpašumu varēs atsavināt tikai, ja tam piekritīs Ministru kabinets vai arī gadījumā, ja Saeima ar atsevišķu likumu nolems šo īpašumu nodot valstij.
Likumprojekts arī paredz, ka GORS paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī Kultūras ministrijas saskaņojums. Tāpat Rēzeknes pašvaldība atklātā konkursā varēs izvēlēties koncertzāles vadītāju, bet Kultūras ministrijai būs tiesības izvērtēt kandidātu un ietekmēt viņa iecelšanu vai atcelšanu.
Likums noteiks, ka Kultūras ministrija uzraudzīs Latgales vēstniecības GORS darbību un pārvaldību, kā arī sniegs likumā noteiktos atzinumus. Tāpat ministrija varēs deleģēt koncertzāles pārvaldniekam valsts pārvaldes uzdevumus kultūras un kultūrizglītības jomā pieejamā valsts budžeta ietvaros.
Tāpat likums paredz, ka Rēzeknes pašvaldībai būs jāizstrādā attīstības un konkrētā gada darbības plāns, mērķi un budžets. Pirms šo dokumentu apstiprināšanas tie būs jāiesniedz Kultūras ministrijai. Ministrija pārbaudīs, vai GORS plāni atbilst valsts kultūrpolitikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu.
Plānots, ka jaunu GORS valdes locekli pēc likuma stāšanās spēkā iecels uz pieciem gadiem. Ja pašreizējais koncertzāles valdes loceklis amatā būs iecelts pēdējā gada laikā, Kultūras ministrija pārbaudīs, vai viņš atbilst likumā noteiktajām prasībām.
Paredzēts, ka Latgales vēstniecības GORS likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, taču tas parlamentam vēl jāatbalsta otrajā un trešajā lasījumā.
Rēzeknes pašvaldības dome šā gada februārī noraidīja valsts piedāvājumu iegādāties 75 procentus "Austrumlatvijas koncertzāles" pamatkapitāla, bet pašvaldībā kopš 2024.gada tiek īstenots finanšu stabilizācijas process. Tāpat 2024.gadā Saeima pieņēma likumu par Rēzeknes domes atlaišanu.
Saeimas Preses dienests