Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 25. novembrī, lēma rosināt Saeimai turpināt skatīt grozījumus Ūdens apsaimniekošanas likumā, ar kuriem iecerēts uzlabot plūdu risku pārvaldību.
Pašlaik Latvijā tiek izmantotas divu veidu plūdu risku kartes – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izstrādātās un pašvaldību teritorijas plānojumos ietvertās kartes, kuru noteiktās plūdu riska teritorijas nereti atšķiras. Grozījumi paredz ieviest vienotu pieeju plūdu risku zonu noteikšanai un plūdu risku karšu izstrādei, ko noteiks Ministru kabinets. Vienotas kartes ir būtiskas būvniecības un saimnieciskās darbības plānošanā, kā arī efektīvai plūdu risku pārvaldībai.
Komisija aicinās Saeimu turpināt izskatīt grozījumus Aizsargjoslu likumā. Ar tiem plānots ieviest elastīgāku pieeju inženiersistēmu aizsargjoslu apzaļumošanai – ar inženiertīklu turētāja saskaņojumu, tajās varēs stādīt kokus un krūmus. Ar šiem grozījumi paredzēts arī ieviest atbildību par applūstošo teritoriju uzbēršanu.
J. Vitenbergs norādīja, ka 15. Saeima var lemt par 75 likumprojektu pārņemšanu, kuru izskatīšana nav pabeigta iepriekšējā sasaukumā. Tautsaimniecības komisijai kopumā jāizvērtē 12 šādi likumprojekti.
Saeimas kārtības rullis paredz, ja iepriekšējā Saeima savu pilnvaru laikā nav pabeigusi likumprojekta izskatīšanu, bet tas izskatīts vienā vai divos lasījumos, nākamā Saeima savā pirmajā sesijā var lemt, vai likumprojekta izskatīšana ir turpināma. Iepriekšējās Saeimas likumprojektu izskatīšanu var rosināt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti. Saeima atsevišķi lemj par katru likumprojektu un, ja nolemj turpināt tā izskatīšanu, nosaka atbildīgo komisiju un priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Šādā kārtībā atbildīgajai komisijai nodots likumprojekts tiek uzskatīts par pieņemtu pirmajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests