Stiprina patērētāju tiesības saņemt atlīdzību par kaitējumu, ko radījušas nekvalitatīvas preces vai pakalpojumi

Lai nodrošinātu efektīvāku patērētāju aizsardzību un noteiktu skaidru kārtību, kā atlīdzināms kaitējums, ko izraisījušas preces vai pakalpojumi ar trūkumiem, Saeima ceturtdien, 29. oktobrī, trešajā – galīgajā – lasījumā pieņēma jauno atbildības par preču un pakalpojumu trūkumu dēļ nodarīto kaitējumu likumu.
Likums modernizē līdzšinējo regulējumu, pielāgojot to digitālā laikmeta realitātei. Tas nosaka uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju atbildību par kaitējumu, ko radījušas preces vai pakalpojumi ar trūkumiem, un stiprina cietušo personu tiesības saņemt atlīdzību.
Ja preces vai pakalpojuma trūkumu dēļ nodarīts kaitējums cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai vai datiem, ražotājam vai pakalpojuma sniedzējam būs pienākums atlīdzināt radušos zaudējumus, tostarp kompensāciju par sāpēm, ciešanām un citu morālo kaitējumu.
Kompensāciju varēs saņemt vienkāršāk un efektīvāk, un cietušajām personām tiks atvieglots pierādīšanas pienākums. Lai prasītu kompensāciju, nebūs jāpierāda uzņēmuma vaina, bet cēloņsakarība, ka precei vai pakalpojumam ir bijis trūkums un tas radījis kaitējumu.
Jaunais likums attiecas ne tikai uz tradicionālajām precēm, bet arī programmatūru un citām digitālajām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka atbildības noteikumi attiecas arī uz operētājsistēmām, lietotnēm, datorprogrammām, mākslīgā intelekta sistēmām un citiem digitālajiem risinājumiem, ja to trūkumi radījuši kaitējumu. Vienlaikus regulējums neattiecas uz digitālu saturu, piemēram, e-grāmatām vai mediju datnēm.
Cietusī persona ir tiesīga prasīt kaitējuma atlīdzinājumu arī par bojātiem vai iznīcinātiem datiem, ja tos neizmanto profesionāliem mērķiem.
Tāpat tas regulē pakalpojumus, kuru rezultātā tiek izgatavota, uzlabota vai pārveidota kāda lieta, kā arī pakalpojumus, kuri var tieši vai netieši ietekmēt cilvēka veselību vai dzīvību.
Regulējums attiecas arī uz gadījumiem, kad patērētāji preces iegādājas no trešajām valstīm tieši (internetā). Paredzēts, ka arī šādos gadījumos Eiropas Savienībā būs identificējams atbildīgais tirgus dalībnieks, kuru varēs saukt pie atbildības par defektīvu produktu radītu kaitējumu.
Prasību varēs celt trīs gadu laikā no dienas, kad cietusī persona uzzinājusi par preces vai pakalpojuma trūkumu radīto kaitējumu.
Jaunais likums stāsies spēkā šā gada 9. decembrī.
Saeimas Preses dienests