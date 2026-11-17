Otrdien, 17. novembrī, Saeimā plānota Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga sastādītās valdības apstiprināšana.
Pulksten 14.00 Saeimas nama Viesu zālē plānota Latvijas Republikas 15. Saeimā pārstāvēto un jauno valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma un Andra Kulberga vadītā Ministru kabineta deklarācijas parakstīšana.
Saeimas ārkārtas sēdi, kurā paredzēts balsojums par uzticības izteikšanu A. Kulberga izveidotajam Ministru kabinetam, plānots sasaukt pulksten 15.00.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šā gada 4. novembrī aicināja Andri Kulbergu kā Ministru prezidenta amata kandidātu sastādīt Ministru kabinetu.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas atspoguļot 15. Saeimā pārstāvēto un valdību veidojošo politisko partiju dokumentu parakstīšanu, jāierodas Viesu zālē līdz pulksten 13.40 .
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz vl.amieas@eserp vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests