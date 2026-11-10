Smiltēns un ASV vēstniece uzsver investīciju un aizsardzības industrijas sadarbības potenciālu

ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris, un mēs esam gatavi stiprināt ekonomisko sadarbību un veicināt investīciju piesaisti Latvijai, sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns otrdien, 10. novembrī, parlamentā uzņemot ASV vēstnieci Latvijā Melisu Ardžirosu (Melissa Argyros). Viņa ir pirmā vēstniece, ar ko E. Smiltēns tikās pēc ievēlēšanas Saeimas priekšsēdētāja amatā.
Pārrunājot sadarbību ekonomikā, puses uzsvēra nepieciešamību stiprināt Latvijas un ASV ekonomisko partnerību, piesaistīt jaunas investīcijas un paplašināt abu valstu uzņēmēju sadarbību. Puses apsprieda ārvalstu investīciju piesaisti, tostarp ieguldījumus Latvijas militārās industrijas attīstībā. Vēstniece apliecināja gatavību veicināt ASV aizsardzības industrijas uzņēmumu ienākšanu Latvijā.
IT un inovāciju jomā abas puses pauda apņēmību veicināt Latvijas un ASV uzņēmēju kontaktus, lai paplašinātu biznesa sadarbību un sekmētu jaunu investīciju piesaisti.
E. Smiltēns uzsvēra, ka esam cieši partneri aizsardzībā, un Latvija jau iegulda piecus procentus no iekšzemes kopprodukta visas Baltijas un NATO drošībā. Saeimas priekšsēdētājs sarunā akcentēja Baltijas valstu drošības iniciatīvas nozīmi, NATO lomu un nepieciešamību turpināt stiprināt reģiona aizsardzības spējas.
Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu ir būtiski mainījis mūsdienu karadarbības raksturu, tādēļ NATO dalībvalstīm jāpalielina aizsardzības produktu ražošanas jaudas. Latvija un ASV kā NATO dalībvalstis turpina ieguldīt aizsardzībā, un abu valstu interesēs ir veicināt aizsardzības uzņēmumu klātbūtni un attīstību Baltijas reģionā, sacīja E. Smiltēns.
Saeimas priekšsēdētājs arī akcentēja, ka Latvija ir gatava padziļināt sadarbību ar ASV Kongresu, veicinot ciešākus kontaktus un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un ASV likumdevējiem.
Saeimas Preses dienests