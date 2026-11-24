Baltijas valstīm jāturpina vienoti stiprināt reģiona drošību un aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot situācijai uz Eiropas Savienības ārējām robežām, Krievijas un Baltkrievijas radītajiem drošības riskiem, kā arī Baltijas aizsardzības līnijas attīstībai. To otrdien, 24. novembrī, Saeimā, tiekoties ar Igaunijas un Lietuvas vēstniekiem Latvijā, uzsvēra Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
E. Smiltēns parlamentā uzņēma Igaunijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Ēriku Marmei (Eerik Marmei) un Lietuvas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Audroni Markevičieni (Audronė Markevičienė).
Tikšanās laikā puses pārrunāja reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, situāciju pie Eiropas Savienības ārējām robežām, Krievijas un Baltkrievijas radītos izaicinājumus, kā arī Baltijas aizsardzības līnijas attīstību. Tāpat tika apspriesta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas sadarbība Baltijas Asamblejas un NB8 formātā.
Igaunijas vēstnieks informēja par lēmumu no šī gada decembra uz sešiem mēnešiem slēgt sauszemes robežšķērsošanas punktus ar Krieviju. Ē. Marmei aicināja arī Latviju izvērtēt līdzīga lēmuma nepieciešamību. Puses bija vienisprātis, ka Baltijas valstīm arī turpmāk jābūt modrām un gatavām ciešai koordinācijai drošības apdraudējumu gadījumā, jo Krievija turpina agresīvu ārpolitiku un tās radītie drošības riski reģionā saglabājas.
Tika pārrunāti arī drošības izaicinājumi uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, tostarp nelegālās migrācijas spiediens un hibrīdapdraudējumi. Saeimas priekšsēdētājs augstu novērtēja Baltijas valstu robežsargu sadarbību, tostarp Igaunijas robežsargu iesaisti Latvijas-Baltkrievijas robežas apsardzībā. Tāpat puses apsprieda nelegālās migrācijas radītos izaicinājumus Baltijas valstīs, kā arī Baltijas aizsardzības līnijas izveidi, kas stiprina NATO un Eiropas Savienības ārējās robežas drošību un veicina koordinētu reģionālo aizsardzību.
E. Smiltēns un A. Markevičiene pārrunāja gatavošanos Lietuvas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un izcēla parlamentārās diplomātijas lomu reģionālās drošības un transatlantiskās sadarbības stiprināšanā. Sarunas dalībnieki uzsvēra, ka Ukrainas jautājumam arvien jābūt starptautiskajā dienaskārtībā. Saeimas priekšsēdētājs norādīja, ka atbalsts Ukrainai ir ieguldījums mūsu pašu drošībā un aizsardzībā.
Saeimas priekšsēdētājs un vēstnieki apsprieda arī aktuālos jautājumus “RailBaltica” projekta īstenošanas gaitā. E. Smiltēns uzsvēra, ka būtisks izaicinājums Baltijas valstīm ir projekta izmaksu pieaugums un aktualizēja nepieciešamību piesaistīt papildu finansējumu. Tāpat E. Smiltēns vēstniekiem akcentēja sadarbības nozīmi reģiona ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, tostarp militārās industrijas attīstībā.
Lietuvas vēstniece turpina savu kadenci Latvijā, savukārt Igaunijas vēstnieks parlamentā bija ieradies atvadu vizītē.
Saeimas Preses dienests