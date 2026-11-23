Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja amatā ievēlēts Dagnis Straubergs. Par to deputāti lēma pirmdien, 23. novembrī, jaunā Saeimas sasaukuma komisijas pirmajā sēdē. Par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēta Nellija Kleinberga, bet par sekretāru Māri Dadzi.
Dagnis Straubergs iepriekš bijis ilggadējs Salacgrīvas un Limbažu novada pašvaldību vadītājs. Saeimā viņš turpinās darbu ar valsts pārvaldes, pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumiem.
“Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai būs nozīmīga loma valdības un koalīcijas darbā īstenojot taupības pasākumus, tostarp virzot jautājumus par deputātu algu iesaldēšanu un kompensāciju samazināšanu. Komisijas darba kārtībā būs arī jauna Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas regulējuma izstrāde un informācijas tehnoloģiju jomas sakārtošana. Tikpat būtiska būs sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, uzklausot viņu priekšlikumus un meklējot praktiskus risinājumus birokrātijas mazināšanai. Tas palīdzēs veidot efektīvāku valsts pārvaldi un veicinās straujāku valsts attīstību,” tā komisijas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Kopumā komisijā strādās 11 deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Andis Caunītis, Māris Dadzis, Pēteris Dimants, Inna Djeri, Nellija Kleinberga, Aivars Kraps, Agnese Lāce, Uģis Mitrevics, Gita Plaude un Dagnis Straubergs. Viņu pilnvaras darbam komisijā apstiprinātas Saeimas 20. novembra sēdē.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskata likumprojektus un citus jautājumus, kas saistīti ar valsts pārvaldi, pašvaldību darbību, administratīvi teritoriālo organizāciju, valsts pārvaldes reformām, digitālo attīstību un e-pārvaldi. Komisija uzrauga attiecīgo nozaru politikas īstenošanu un vērtē priekšlikumus valsts pārvaldes efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas. Katra no tām strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību un veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai jautājumus, kas tiek apspriesti Saeimas sēdēs. Tās izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Saeimas Preses dienests