Par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Vitenbergs. Tā pirmdien, 23. novembrī, savā pirmajā sēdē nolēma komisijas locekļi.
Lai spētu virzīt Saeimā jaunās valdības ambiciozos plānus, komisijas deputātiem jābūt gataviem intensīvam darba cēlienam, stājoties amatā pauž komisijas priekšsēdētājs. Vienlaikus ir būtiski, lai komisija ne tikai izskatītu ministriju sagatavotos likumprojektus, bet arī pati rosinātu jaunas iniciatīvas, veidojot savu dienas kārtību.
“Ciešā sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām strādāsim pie dažādu šķēršļu mazināšanas, lai Latvija kļūtu pievilcīgāka investīcijām un attīstītos uzņēmējdarbība. Īpaša prioritāte būs valsts drošības stiprināšana, mūsu enerģētikas un kritiskās infrastruktūras drošība, kā arī militārās industrijas attīstība Latvijā. Spēcīga ekonomika un droša valsts ir savstarpēji cieši saistīti lielumi,” uzsver J. Vitenbergs.
J. Vitenbergs bija ievēlēts arī 13. un 14. Saeimā. Iepriekšējos sasaukumos viņš ir strādājis Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, kā arī Nacionālās drošības komisijā un vairākās apakškomisijās.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Māris Kučinskis, bet par sekretāri – Regīna Ločmele.
Komisijā strādās arī Edgars Dārznieks, Aleksejs Ignatjevs, Jānis Jenzis, Rolands Keišs, Valdis Kotāns, Juris Lazdiņš, Viktorija Pleškāne, Jana Simanovska, Jānis Stērninieks un Atis Švinka. Komisijas sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Tautsaimniecības komisija strādā ar uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, vidi un reģionālo politiku saistītiem likumprojektiem. Komisijas pārziņā ir arī enerģētikas sektors, būvniecība, satiksme un transports, kā arī reģionālā ekonomiskā politika.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests