Saeimas priekšsēdētājs uzsver dialoga nozīmi izglītības nozarei būtisku lēmumu pieņemšanā

Izglītības nozares vajadzības un ciešāka sadarbība ar Saeimu bija uzmanības centrā Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvju tikšanās laikā piektdien, 13. novembrī. Tikšanās laikā, kurā piedalījās arī Saeimas deputāts Česlavs Batņa, pārrunāti pedagogu atalgojuma jautājumi, nozares attīstība un sadarbības iespējas ar Saeimu.
“Izglītības nozarei ir jādod miers un skaidrība par turpmāko darbu. Pedagogiem ir jāvar paļauties uz pieņemtajiem lēmumiem un dotajiem solījumiem. Ja esam pateikuši “jā”, tam ir jāseko rīcībai. Ja kaut ko nevaram īstenot, ir godīgi jāizskaidro iemesli. Tā veidojas uzticēšanās, bez kuras arī nepieciešamās pārmaiņas ir grūti īstenot,” pauda E. Smiltēns.
LIZDA pārstāvji uzsvēra nepieciešamību stiprināt dialogu ar valdību un Saeimu, savlaicīgi iesaistot izglītības nozares pārstāvjus lēmumu sagatavošanā un apspriešanā. Atklāta saruna par nozares vajadzībām, valsts finansiālajām iespējām un pieņemto lēmumu izpildi ir būtiska, lai vairotu savstarpējo uzticēšanos un nodrošinātu izglītības nozarei lielāku paredzamību.
Pārrunājot pedagogu atalgojumu, uzmanība pievērsta atšķirībām darba samaksā, nepilnu slodžu ietekmei uz ienākumiem un pirmsskolas pedagogu atalgojumam. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība nodrošināt mācību procesam vajadzīgos līdzekļus. Č. Batņa norādīja uz situācijām, kurās lēmumi ir pieņemti, taču to īstenošanai trūkst finansējuma.
Sarunā skarti arī valsts budžeta ierobežojumi un izglītības loma ekonomikas attīstībā. E. Smiltēns uzsvēra, ka līdztekus lēmumiem par izdevumiem nepieciešams risināt ekonomikas strukturālās problēmas, mazināt šķēršļus investīcijām un uzņēmējdarbībai, tādējādi stiprinot valsts spēju finansēt izglītību un citas sabiedrībai būtiskas jomas. Šajā kontekstā pārrunāta izglītības un darba tirgus saikne, kā arī dažādu paaudžu iesaiste darba tirgū.
Tikšanās dalībnieki apsprieda iespējas veidot vēl ciešāku LIZDA un Saeimas dialogu par nozarē neatrisinātajiem jautājumiem.
Saeimas Preses dienests