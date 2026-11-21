Godinot pirms 13 gadiem Zolitūdes traģēdijā bojāgājušos, sestdien, 21. novembrī, cilvēki pulcējās traģēdijas upuru piemiņas vietā, lai noliktu ziedus un aizdegtu sveces. Piemiņas pasākumā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
“Zolitūdes traģēdija atstājusi sāpes, kuras nemēra pagājušajos gados. Aiz katra zaudētā cilvēka ir ģimene, nepateikti vārdi un nepiepildīti sapņi. Katru gadu, kad vien iespējams, atnāku šeit, lai apstātos, atcerētos un domās būtu kopā ar bojāgājušo tuviniekiem. Ar dziļu cieņu pieminu arī glābējus, kuri, glābjot citus, atdeva savu dzīvību. Mūsu pienākums ir ne vien saglabāt bojāgājušo piemiņu, bet arī savos lēmumos un darbos nepieļaut, ka vienaldzība vai bezatbildība apdraud cilvēka dzīvību,” pauž Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Saeimas Preses dienests