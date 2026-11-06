Saeimas priekšsēdētājs E. Smiltēns: katrs robežsargs ir svarīgs Latvijas drošībai

Valsts robežsardze ir Latvijas drošības pirmajā līnijā un laikā, kad mūsu valsts saskaras ar apzināti organizētu hibrīdapdraudējumu, robežsargu modrība, izturība un izlēmība ir īpaši nozīmīga, piektdien, 6. novembrī, pauda Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, sveicot Valsts robežsardzi tās 107. gadadienā.
“Latvijas robežapsardzības dienests veidojās līdz ar jauno Latvijas valsti. Toreiz bija jānosargā tikko izcīnītā neatkarība. Šodien jūs turpināt šo darbu ar citām zināšanām, tehnoloģijām un jauniem uzdevumiem. Taču uzticētā atbildība ir tā pati: sargāt Latvijas zemi un tās cilvēkus,” sacīja E. Smiltēns. Viņš pateicās ikvienam robežsargam par profesionalitāti, drosmi un uzticību Latvijai. “Tāpat kā ar rokām austā jostā, arī robežsardzē katram ir sava vieta. Un katrs ir vajadzīgs un svarīgs,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētājs. E. Smiltēns uzsvēra arī robežsargu ģimeņu nozīmīgo lomu – tās ir blakus arī neparedzētos brīžos, atbalsta, izprot dienesta specifiku un ir daļa no Latvijas aizsardzības mehānisma.
Mūsu austrumu robeža vienlaikus ir Eiropas Savienības ārējā robeža, un robežsardzes dienests stiprina arī kopējo drošību. “Baltkrievijas režīms turpina organizēt migrantu virzīšanu uz Latvijas robežu un veicināt tās nelikumīgu šķērsošanu. Tā ir apzināta rīcība, lai nogurdinātu mūsu dienestus, pārbaudītu Latvijas spēju aizsargāt savu teritoriju un radītu nedrošību sabiedrībā,” sacīja E. Smiltēns. Viņš norādīja, ka uz robežsardzes pleciem gulstas liela atbildība un robežsargu darbs apliecina, ka Latvija spēj šo spiedienu izturēt.
Tāpat E. Smiltēns uzsvēra, ka operācija “VILKATIS” ir apliecinājusi Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku un Valsts policijas sadarbības nozīmi. “Kopīga situācijas izpratne, savlaicīga informācijas apmaiņa un saskaņota rīcība ļauj sekmīgāk stāties pretī organizētam apdraudējumam,” pauda Saeimas priekšsēdētājs.
Saeimas priekšsēdētājs akcentēja, ka valsts uzdevums ir nodrošināt skaidru tiesisko regulējumu, nepieciešamo aprīkojumu un institūciju atbalstu robežsardzes darbam. Viņš norādīja, ka jāpabeidz austrumu robežas infrastruktūras un uzraudzības sistēmu izbūve, kā arī jāturpina attīstīt tehnoloģiskās spējas un jānodrošina aprīkojums, kas atbilst reālajam apdraudējumam.
E. Smiltēns uzrunā augstu vērtēja mūsu sabiedroto – Polijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas – sniegto palīdzību robežas apsardzībā. “Arī mūsu atbalsts Ukrainai izriet no izpratnes, ka Eiropas drošība ir cieši saistīta. Ukrainas aizstāvji cīnās par savas valsts brīvību un vienlaikus sargā iespēju arī mums dzīvot mierā. Mūsu pienākums ir turpināt viņus atbalstīt un stiprināt pašiem savu valsti,” sacīja E. Smiltēns.
Uzsverot pieredzes un paaudžu pēctecības nozīmi, Saeimas priekšsēdētājs norādīja, ka nozīmīgs ir sāktais darbs pie Valsts aizsardzības dienesta ieviešanas Valsts robežsardzē.
Valsts robežsardzes 107. gadadienai veltīts pasākums norisinās Jelgavā.
Saeimas Preses dienests