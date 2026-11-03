Saeimas priekšsēdētāja amatā ievēlēts Edvards Smiltēns

Saeima otrdien, 3. novembrī, par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēja Edvardu Smiltēnu.
“Par” E. Smiltēna kandidatūru 15. Saeimas priekšsēdētāja amatā balsoja 79 deputāti, bet “pret” – 15 deputāti.
E. Smiltēns jau iepriekšējā Saeimas sasaukumā bija Saeimas priekšsēdētājs (2022-2023) un Saeimas sekretārs (2023-2026), savukārt pēc tam 2026. gadā ieņēma tieslietu ministra amatu. Bijis parlamenta deputāts arī 10., 11. un 12. Saeimā.
E. Smiltēns studējis Latvijas Universitātē, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.
Priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes un gādā par kārtību tajās. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no viņa biedriem pēc savstarpējas vienošanās. Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts prezidenta vietu, kamēr Saeima izvēl jaunu Valsts prezidentu. Tāpat Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts prezidenta vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai citādi aizkavēts izpildīt savu amatu.
Saeimas Preses dienests