Par ieceri dibināt deputātu interešu grupu jāinformē visi Saeimas deputāti, nodrošinot iespēju ikvienam ieinteresētajam parlamentārietim piedalīties grupas veidošanā. To paredz pirmdien, 16. oktobrī, Saeimas Prezidija un Frakciju padomes apstiprinātās vadlīnijas deputātu grupu izveidei un darbam. Tās noteic, ka deputātu grupas darbībai jābūt atvērtai visu frakciju deputātu līdzdalībai un to nedrīkst sašaurināt līdz vienas frakcijas pārstāvībai.
Saeimas kārtības rullī noteikts, ka parlamentārieši var veidot gan deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem, gan deputātu interešu grupas. Deputātu grupu var izveidot ne mazāk kā trīs deputāti.
Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem ir viens no Saeimas ārpolitiskās darbības instrumentiem. Tās veido platformu Saeimas sadarbībai ar citu valstu parlamentiem, sekmē informācijas un parlamentārās pieredzes apmaiņu, palīdz uzturēt starpparlamentāro dialogu un aizstāvēt Latvijas intereses divpusējā sadarbībā. Šo grupu izveidi un darbību koordinē Saeimas Starpparlamentu attiecību birojs.
Savukārt, lai sadarbotos noteiktu jautājumu risināšanā, veicinātu diskusijas, izstrādātu priekšlikumus un aizstāvētu noteiktu sabiedrības grupu intereses, deputāti var apvienoties interešu grupās. Vadlīnijās noteikts, ka iniciatoram informācija par ieceri izveidot interešu grupu, tās dibināšanas sanāksmes laiku un norises vietu jānosūta visām Saeimas frakcijām. Interešu grupu izveidi organizē paši deputāti.
Deputātu grupu dibināšanas sanāksmes tradicionāli tiek rīkotas Saeimas sēžu pārtraukumos – pirms pārtraukuma grupas dibināšanas iniciators no Saeimas tribīnes informē deputātus par plānoto dibināšanas sanāksmi. Deputātu grupas vadītāju no sava vidus ievēlē tās locekļi. Par deputātu grupas izveidošanu, kā arī grozījumiem tās sastāvā deputātu grupas locekļi paziņo rakstveidā Prezidijam.
Deputātu grupām atsevišķs finansējums netiek piešķirts un par dalību tajās deputāti papildu atalgojumu nesaņem.
Informācija par 15. Saeimā izveidotajām deputātu grupām būs pieejama parlamenta tīmekļvietnē www.saeima.lv.
Saeimas Preses dienests