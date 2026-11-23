Saeimas Pieprasījumu komisiju vadīs Pēteris Dimants, pirmdien, 23. novembrī, lēma komisijas deputāti.
“Pieprasījumu komisijas darbā būtiski ir strādāt profesionāli, cienot gan deputātu, gan valdības pārstāvju darbu. Mans mērķis ir veicināt konstruktīvu sadarbību starp Saeimu un valdību, nodrošinot kvalitatīvu deputātu pieprasījumu izskatīšanu un skaidras atbildes sabiedrībai svarīgos jautājumos. Komisijai jābūt vietai, kur tiek prasīta atbildība, nevis meklēti politiski konflikti. Mums vienmēr jādomā par Latvijas iedzīvotāju interesēm un produktīvu darbu valsts labā,” uzsvēra P. Dimants.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Andis Caunītis, bet par sekretāri – Olga Petkeviča.
Komisijā strādās arī deputāti Inga Bērziņa, Rūdolfs Brēmanis, Edgars Dārznieks, Nellija Kleinberga, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Ilmārs Luksts, Ināra Mūrniece, Renārs Putniņš, Jana Simanovska, Jūlija Stepaņenko, Jānis Stērninieks, Andrejs Svilāns. Komisijas sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Pieprasījumu komisijas pamatuzdevums ir Saeimas deputātu pieprasījumu izskatīšana, kas adresēti valdības locekļiem. Izskatot konkrēto pieprasījumu, uz komisijas sēdi tiek aicināts Ministru prezidents vai attiecīgais ministrs.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests