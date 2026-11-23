Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas deputāti pirmdien, 23. novembrī, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Ingu Priedi.
I. Priede 14. Saeimā strādāja Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, kā arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. I. Priede līdz šim bija 15. Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pagaidu priekšsēdētāja.
Komisijas priekšsēdētāja akcentēja, ka viens no būtiskākajiem komisijas darbības virzieniem būs latviešu valodas stiprināšana un tās vērtības saglabāšana, vienlaikus nodrošinot iesniegumu, tostarp kolektīvo iesniegumu, efektīvu izskatīšanu, veicinot iedzīvotāju iesaisti demokrātiskajos procesos.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Jurģis Klotiņš, savukārt par sekretāru – Edmunds Jurēvics.
Komisijā strādās arī deputāti Krista Burāne, Aleksejs Ignatjevs, Jekaterina Ivanova, Andrejs Jakovļevs, Ģirts Lapiņš, Inese Lībiņa-Egnere, Regīna Ločmele, Andris Skride un Atis Švinka. Komisiju sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā strādā divi deputāti no katras frakcijas. Komisija sagatavo Saeimas ziņojumus par deputātu pilnvaru apstiprināšanu vai izbeigšanu, kā arī lēmuma projektus sakarā ar Ģenerālprokuratūras iesniegumu par kriminālvajāšanas ierosināšanu pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanu, aizturēšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu. Komisija arī sniedz ziņojumu Saeimas sēdē par administratīvi sodītajiem deputātiem.
Tāpat komisijas uzdevums ir pārraudzīt Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu un izskatīt kodeksa pārkāpumu lietas, kā arī apstiprināt ikmēneša pārskatu Saeimai par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā.
Mandātu komisijas pienākumos ietilpst arī kolektīvo iesniegumu sākotnējā izvērtēšana, Saeimas lēmuma projektu sagatavošana par iesniegumu turpmāko virzību un uzdevumu, kas dots ar Saeimas lēmumu, kontrole.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas. Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests