Saeimas Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisiju vadīs Evika Siliņa. To pirmdien, 23. novembrī, nolēma komisijas locekļi.
Uzsākot darbu komisijas priekšsēdētājas amatā, E. Siliņa uzsver: “Valsts stratēģiskā attīstība, lielās investīcijas, konkurētspēja un mākslīgais intelekts ir nozīmīgi jautājumi, kuriem pievērsīsies komisija. Vienlaikus mūsu dienaskārtībā būs arī demogrāfijas jautājumi, jo bez demogrāfijas situācijas uzlabošanās un cilvēkkapitāla stiprināšanas valsts stratēģiskā attīstība nav iespējama. Mums ir jāpanāk, lai Latvija spētu ne tikai konkurēt un augt, bet arī radīt cilvēkiem iespējas, perspektīvu un pārliecību veidot savu nākotni tepat – Latvijā.” E. Siliņa norāda, ka nākamajā komisijas sēdē ar deputātiem plānots apspriest komisijā prioritāri skatāmo jautājumu loku.
E. Siliņa bija ievēlēta 14. Saeimā un strādāja Eiropas lietu, Budžeta un finanšu (nodokļu), kā arī Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijās.
Par komisijas priekšsēdētājas biedru šodien ievēlēja Uģi Mitrevicu, bet par sekretāru – Māri Ozoliņu.
Komisijā strādās arī deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Valters Bolevics, Māris Dadzis, Inna Djeri, Mārtiņš Hiršs, Aivars Kraps, Mairita Lūse, Mārtiņš Prīsis, Jūlija Sohina, Dana Šlesere, Raimonds Vējonis, Jānis Urtāns un Luīze Utāne. Komisijas sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisija pārrauga Nacionālā attīstības plāna un Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam ieviešanu, kā arī uzrauga šo plānošanas dokumentu pārskatīšanu. Komisijas kompetencē ir arī sniegt atzinumus un priekšlikumus, līdzdarboties citu stratēģisku un starpnozaru plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī demogrāfijas jautājumi.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas. Tās strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trijās apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests