Saeimas finanšu pārskatu turpmāk varēs revidēt Valsts kontrole

Saeima ceturtdien, 29. oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Valsts kontroles likumā, kas dod Valsts kontrolei tiesības veikt finanšu revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību.
“Sabiedrībai ir svarīgi redzēt, ka vienoti finanšu pārraudzības principi attiecas uz visām valsts institūcijām. Pieņemtās izmaiņas stiprina uzticēšanos publisko līdzekļu izlietojuma kontrolei un nodrošina, ka arī Saeimas finanšu informāciju būs iespējams pārbaudīt Valsts kontrolei,” uzsver par likumprojektu atbildīgās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Līdz šim Valsts kontroles likums noteica, ka Valsts kontrole neveic revīziju Saeimā. Pieņemto grozījumu mērķis ir stiprināt valsts finanšu kontroles sistēmu, nodrošināt lielāku pārredzamību un veicināt sabiedrības uzticēšanos likumdevēja rīcībā nodoto valsts budžeta līdzekļu izlietojumam.
Grozījumi noteic, ka Valsts kontrole Saeimā būs tiesīga veikt finanšu revīziju par parlamenta sagatavotā gada pārskata pareizību. Vienlaikus Valsts kontrolei nav tiesību Saeimā veikt lietderības vai atbilstības revīzijas, ņemot vērā parlamenta īpašo konstitucionālo statusu un nepieciešamību saglabāt institucionālo līdzsvaru.
Finanšu revīzija ļauj pārbaudīt Saeimas finanšu informāciju, ko iekļauj valsts konsolidētajā gada pārskatā. Tādējādi Valsts kontroles atzinums par valsts pārskatu aptver arī Saeimas finanšu informāciju.
Revīzijas Saeimā tiks plānotas atbilstoši Valsts kontroles riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, līdz ar to finanšu revīzijas Saeimā nebūs obligāti jāveic katru gadu.
Saeimas Preses dienests