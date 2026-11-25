Eiropas Savienības daudzgadu budžetā jāpanāk papildu finansējums Latvijai, lai mazinātu Krievijas agresijas Ukrainā radīto ietekmi un stiprinātu drošību austrumu pierobežā. To uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti trešdien, 25. novembrī, nacionālajā pozīcijā par nākamā Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta shēmu. Jau rīt šo jautājumu apspriedīs Eiropadomē.
“Mums jāpanāk lielāks un mērķētāks Eiropas Savienības atbalsts Austrumu pierobežas valstīm, kā arī jāparedz pienācīgs finansiāls atbalsts Ukrainai 2027. gadā,” uzsvēra komisijas priekšsēdētāja Agnese Kupača, norādot, ka šajos jautājumos mums jābūt vienotiem un neatlaidīgiem.
Deputāti akcentēja nepieciešamību ņemt vērā drošības riskus, hibrīdapdraudējumus un papildu slogu, ko Latvijas uzņemas kā ES ārējās robežas valsts.
Tāpat parlamentārieši norādīja, ka viena no Latvijas prioritātēm sarunās par nākamo ES daudzgadu budžetu ir taisnīgu tiešmaksājumu nodrošināšana lauksaimniekiem.
Nākamais ES ilgtermiņa budžets ir paredzēts laika posmam no 2028. gada līdz 2034. gadam. Plānots, ka ES budžeta kopējais apjoms būs apmēram 1,78 triljoni eiro. Latvijai paredzēti aptuveni 9,3 miljardi eiro.
Par atspēriena punktu tālākam darbam kalpo tas, ka jaunākā ES daudzgadu budžeta sarunu ietvarā iestrādāta norāde attiecībā uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF), kura mērķis ir paātrināt investīcijas Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā, īstenošanu. Īstenojot šo instrumentu investīcijas militārajā mobilitātē būs vērstas uz vairākiem ES prioritārajiem militārās mobilitātes koridoriem, tajā skaitā tiem, kuri ir kritiski svarīgi austrumu ārējo robežu reģionos.
Daudzgadu budžeta shēma nosaka kopējo ES izdevumu apmēru un prioritātes, un tās ietvaros tiek pieņemti ES ikgadējie budžeti un ES finanšu piešķīrumi dažādo savienības politiku īstenošanā. Ilgtermiņa budžets dalībvalstīm jāapstiprina vienprātīgi, un darbs pie vienošanās par ES daudzgadu budžetu vēl turpinās.
Komisijas priekšsēdētāja norādīja, ka deputātu aktīvā dalība diskusijā apliecina šī jautājuma stratēģisko nozīmi Latvijai. “Ir gandarījums par deputātu vienoto izpratni, ka Latvijai aktīvi un konsekventi jāaizstāv savas nacionālās intereses,” pauda A.Kupača.
Saeimas Preses dienests