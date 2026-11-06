Saeimas deputāti un darbinieki godina parlamenta 104.gadadienu  

Atzīmējot 104. gadadienu kopš 1. Saeimas sanākšanas un Satversmes spēkā stāšanās, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, Prezidija locekļi, Saeimas deputāti un darbinieki piektdien, 6. novembrī, piedalījās svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa.
7. novembrī Latvijas parlaments svin dzimšanas dienu – šajā dienā aprit 104. gadi kopš 1. Saeimas sanākšanas. Vienlaikus 1922. gada 7. novembrī spēkā stājās arī mūsu valsts pamatlikums – Satversme, kas noteic valsts iekārtu un varas īstenošanas principus.
Saeimas Preses dienests