Saeimas deputāti piedalās Lāčplēša dienas pasākumos

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, Prezidija locekļi un deputāti trešdien, 11. novembrī, piedalās Lāčplēša dienai veltītajos pasākumos.
“Lāčplēša diena mums atgādina, ka valsts spēks sakņojas cilvēku apņēmībā, atbildībā un gatavībā aizstāvēt savu zemi. Godinot brīvības cīnītāju drosmi un pašaizliedzību, stiprinām arī savu apņemšanos sargāt Latviju šodien un nākotnē,” pauž Saeimas priekšsēdētājs.
Lāčplēša dienas rītā Rīgas Doma baznīcā notika ekumeniskais dievkalpojums. Savukārt pēc tam parlamentārieši piedalījās vainagu nolikšanas ceremonijā Rīgas Brāļu kapos.
11. novembrī godinām visus mūsu valsts karavīrus un apliecinām cieņu Latvijas brīvības cīnītājiem, kuri atdeva savu dzīvību par brīvu Latviju. Šajā dienā 1919. gadā Latvijas armija izcīnīja izšķirošo uzvaru pār Bermonta karaspēku, nosargājot 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas valsts neatkarību.
Saeimas Preses dienests