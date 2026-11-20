Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju vadīs Aiva Vīksna. To piektdien, 20. novembrī, nolēma komisijas locekļi.
A. Vīksna Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju vadīja arī 14. Saeimas sasaukumā.
“Pirmais un galvenais darbs būs nākamā gada budžeta sagatavošana. Budžeta komisijas prioritāte būs valsts finanšu stabilizācija, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot valsts izdevumu efektivizācijai un valsts pārvaldes reformu īstenošanai atbilstoši valdības deklarācijā noteiktajam. Tāpat turpināšu iestāties par nodokļu sistēmas vienkāršošanu uzņēmējiem,” uzsākot darbu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājas amatā pauž A. Vīksna.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru šodien tika ievēlēts Roberts Žemaitis, bet par sekretāru – Artūrs Butāns.
Komisijā arī strādās deputāti – Valters Bolevics, Dāvis Melnalksnis, Karīna Miķelsone, Evika Siliņa, Karina Sprūde, Ainārs Šlesers, Andris Šuvajevs, Ļubova Švecova un Guntars Vītols. Komisiju sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirms Saeimas balsojumiem izskata likumprojektus, kas saistīti ar valsts budžetu, finansēm un nodokļiem. Tāpat komisija skata ziņojumus par valsts ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām un nākotnes perspektīvām. Komisija skata arī Finanšu ministrijas ziņojumus par valsts ekonomisko situāciju un budžeta izpildi.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas. Tās strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trijās apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests