15. Saeimas Ārlietu komisiju vadīs Jānis Grasbergs. Tā piektdien, 20. novembrī, nolēma komisijas locekļi.
“Latvijas ārpolitikai jābūt balstītai gan vērtībās, gan mērķtiecīgi vērstai uz ekonomisko izaugsmi. Ciešāka ārlietu un ekonomikas jomas ministriju un institūciju sadarbība palīdzētu piesaistīt investīcijas, veicināt eksportu un stiprināt Latvijas konkurētspēju. Mums ir spēcīgs diplomātiskais korpuss, un, strādājot vienotā komandā ar citām nozarēm, varam sasniegt ievērojamus rezultātus,“ uzsākot darbu Ārlietu komisijas priekšsēdētāja amatā pauž J. Grasbergs.
J. Grasbergs bija ievēlēts arī 14. Saeimā un strādāja Eiropas lietu komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kā arī Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un vairākās apakškomisijās. Tāpat J. Grasbergs 14. Saeimas sasaukuma laikā pildīja vairākus amatus Saeimas Prezidijā.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Raivis Kalējs, bet par sekretāru – Mārtiņš Hiršs.
Komisijā strādās arī deputāti Anete Biķe, Baiba Braže, Rūdolfs Brēmanis, Leontijs Morozs, Ramona Petraviča, Edvards Smiltēns, Dana Šlesere un Raimonds Vējonis. Komisijas sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Ārlietu komisija izskata ar ārlietām saistītus tiesību aktus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār ārlietu jomu. Pirms apspriešanas Saeimas sēdē komisija lemj par starpvalstu līgumiem, Latvijas pievienošanos starptautiskām konvencijām, kā arī citiem ar ārlietām saistītiem jautājumiem.
Komisijā tiek saskaņotas mūsu valsts ārpolitikas nostādnes un priekšlikumi starpvalstu attiecību attīstībai. Tāpat komisija izskata un apstiprina Latvijas vēstnieku kandidatūras, un tās viedoklis ir rekomendējošs Valsts prezidentam, kurš ieceļ vēstniekus amatā.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests