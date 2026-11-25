Lai pārrunātu iespējas stiprināt parlamenta un valdības sadarbību ārpolitikā, Ārlietu komisijas deputāti trešdien, 25. novembrī, uz sēdi aicināja ārlietu ministru Ģirtu Jaunzemu.
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Jānis Grasbergs pauda, ka sadarbībai ar Ministru kabinetu jābūt atklātai, savlaicīgai un abpusēji profesionālai. “Vēlos, lai parlaments būtu aktīvs ārpolitikas veidošanas dalībnieks, nevis tikai jau pieņemtu lēmumu saņēmējs, vienlaikus saglabājot pilnvērtīgu parlamentāro kontroli. Mans mērķis ir ciešāk sadarboties drošai, ekonomiski spēcīgākai un starptautiski ietekmīgākai Latvijai,” uzsvēra J. Grasbergs.
Sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka Latvijas ekonomiskās attīstības veicināšanai jāstiprina parlamenta un izpildvaras sadarbība. Šajā kontekstā būtiska ir arī ciešāka ārlietu dienesta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbība, īpaši ārvalstīs.
Ārlietu ministrs iepazīstināja deputātus ar savām prioritātēm – Latvijas drošības stiprināšanu un ekonomisko attīstību, atbalstu Ukrainai, kā arī sankciju pastiprināšanu pret Krieviju. Deputāti un ministrs pārrunāja, kā sekmēt, lai deputātu tikšanās un ārvalstu vizītes sniegtu konkrētus ieguvumus Latvijas ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.
“Lielāko daļu mūža esmu bijis uzņēmējs, un tas ietekmē manu skatupunktu, kā uzlūkoju dažādus notikumus un procesus. Tieši tāpēc Ārlietu komisijas darba mērauklai jābūt nevis aizvadīto sēžu, vizīšu vai tikšanos skaitam, bet gan konkrētiem sasniegtiem rezultātiem Latvijas labā,” sēdes noslēgumā atzīmēja J. Grasbergs.
Saeimas Preses dienests