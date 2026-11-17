Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Saeima trešdien, 18. novembrī, pulksten 12.00 sanāks uz svinīgo sēdi.
Sēdē uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Uz svinīgo sēdi aicinātas arī valsts augstākās amatpersonas, bijušie Augstākās padomes deputāti, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji.
Svinīgās sēdes norisei varēs sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļa vietnē www.saeima.lv, parlamenta Facebook un YouTube kontos, kā arī Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.
Saeimas Prezidijs un deputāti 18. novembrī piedalīsies arī citos valsts svētkiem veltītajos pasākumos – pulksten 9.00 ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā un pulksten 10.30 svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Tāpat parlamentārieši 11. novembra krastmalā vēros Nacionālo bruņoto spēku vienību militāro parādi, kas sāksies pulksten 13.30.
Latvijas Republika proklamēta 1918. gada 18. novembrī. Atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas gadadienu, Saeima tradicionāli pulcējas uz svinīgo sēdi, godinot brīvības, neatkarības un demokrātijas vērtības, uz kurām balstās mūsu valsts.
Informācija medijiem:
TV, foto iespēja svinīgās sēdes laikā.
Ierodoties uz svinīgo sēdi, lūdzam ģērbties lietišķi.
Fotogrāfiem un operatoriem ierašanās Saeimas Sēžu zālē līdz pulksten 11.40.
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, svinīgās sēdes atspoguļošanai lūdzam pieteikties, rakstot e-pastu uz vl.amieas@eserp vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests