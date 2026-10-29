Saeima pieņem Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu

Saeima ceturtdien, 29.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu (atveras jaunā cilnē). Tā mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, paredzot īpašus atbalsta pasākumus reģiona sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, investīciju piesaistei, konkurētspējas veicināšanai un drošības stiprināšanai.
“Latvijas austrumu teritorijai nepieciešama īpaša valsts uzmanība un mērķēts atbalsts, jo šeit demogrāfiskie un ekonomiskie izaicinājumi savijas ar ģeopolitiskās situācijas radīto papildu slogu. Ar šo likumu speram nozīmīgu soli, lai radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai attīstībai, jaunu investīciju piesaistei un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Būtiski, lai likumā paredzētajiem pasākumiem tiktu nodrošināts arī reāls un ilgtermiņa finansējums,” uzsver par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Latvijas austrumu teritorijā iekļauti Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Smiltenes un Valkas novads, kā arī Daugavpils un Rēzeknes valstspilsēta.
Likums paredz īpašus atbalsta pasākumus šīs teritorijas attīstībai, tostarp prioritāru iespēju piedalīties Eiropas Savienības fondu finansētu pasākumu īstenošanā. Starp atbalsta prioritātēm noteikta arī kritiskās infrastruktūras attīstība, mobilitātes uzlabošana, mājokļu pieejamības veicināšana, kultūras telpas stiprināšana un atbalsts latviskajai informatīvajai telpai.
Saskaņā ar likumu tiks veidots arī īpašs Latvijas austrumu teritorijas atbalsta fonds, kuru administrēs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija.
Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums veidos pamatu ilgtermiņa valsts politikai reģiona attīstības, konkurētspējas un drošības stiprināšanai.
Saeimas Preses dienests