Saeimai ceturtdien, 26. novembrī, jālemj par grozījumiem (atveras jaunā cilnē) “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot Ministru kabinetu lemt par valsts galvojuma izsniegšanu lidsabiedrības saistībām. Valsts galvojuma sniegšana ļautu “airBaltic” piesaistīt privāto finansējumu, nodrošinot uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi šos grozījumus iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā un noteikt tiem steidzamību.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, to skaitā grozījumiem (atveras jaunā cilnē) Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz pilnveidot elektroenerģijas tirgus darbību, tostarp regulējumu enerģijas kopīgošanai un elektroenerģijas uzkrātuvju izmantošanai, grozījumiem (atveras jaunā cilnē) Oficiālās elektroniskās adreses likumā, kas paredz paplašināt e-adreses lietotāju loku, grozījumiem (atveras jaunā cilnē) Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredz pilnveidot e-komercijas regulējumu un paredz PVN atvieglojumus aizsardzības spēju stiprināšanai Eiropā.
Tāpat parlaments lems ar grozījumu (atveras jaunā cilnē) Dabas resursu nodokļa likumā nodošanu atbildīgajai komisijai. Tie paredz precizēt nodokļa piemērošanu bateriju sistēmām, saules paneļiem, plastmasu saturošiem izstrādājumiem un citiem videi kaitīgiem produktiem. Tāpat tiks lemts par citu likumprojektu nodošanu komisijām, tajā skaitā grozījumi (atveras jaunā cilnē) likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz automatizēt vairākus VID procesus, pilnveidot e-komercijas uzraudzību un aktualizēt nodokļu administrēšanas regulējumu, kā arī likumprojektu (atveras jaunā cilnē), ar kuru plānots ratificēt Stratēģiskas politiskās, ekonomiskās un sadarbības partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Meksiku.
Saeimas 26. novembra sēdes darba kārtībā (atveras jaunā cilnē) ir 15 jautājumi. Savukārt pulksten 17.00 plānota atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. (atveras jaunā cilnē)
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ziņos par 15. Saeimas deputātam Andrejam Pagoram piemēroto brīdinājumu.
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Saeimas Preses dienests