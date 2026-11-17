Saeima otrdien, 17. novembrī, ārkārtas sēdē izteica uzticību Andra Kulberga izveidotajam Ministru kabinetam. Par jauno valdību balsoja 57 deputāti, bet pret bija 34 deputāti.
Šodien apstiprinātajā A. Kulberga vadītajā valdībā aizsardzības ministra amatā iecelts Raivis Melnis, ārlietu ministra amatā – Ģirts Jaunzems, bet ekonomikas ministra amatā iecelts Edgars Štelmahers.
Finanšu ministrs būs Kārlis Purgailis, iekšlietu ministrs – Jānis Dombrava, savukārt Izglītības un zinātnes ministriju vadīs Česlavs Batņa. Kultūras ministra amatā iecelts Nauris Puntulis, bet labklājības ministra amatā – Ilze Indriksone.
Satiksmes ministra amatā būs Krišs Lipšāns, tieslietu ministra amatā – Viesturs Vitovskis, savukārt veselības ministra amatā iecelts Normunds Staņēvičs. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā būs Edgars Tavars, bet zemkopības ministra amatā – Edgars Putra. Ministru prezidents Andris Kulbergs būs arī klimata un enerģētikas ministrs.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šā gada 4. novembrī aicināja A. Kulbergu kā Ministru prezidenta amata kandidātu sastādīt Ministru kabinetu.
Deklarācija par A.Kulberga vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību.
Saeimas Preses dienests