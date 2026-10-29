Saeima galīgajā lasījumā atbalsta pieteikšanos valsts aizsardzības dienestam no 17 gadu vecuma

Saeima ceturtdien, 29. oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma likuma izmaiņas (atveras jaunā cilnē), kas noteic, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties no 17 gadu vecuma.
Grozījumi noteic, ka valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties arī 17 gadus veci pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniedz vismaz sešus mēnešus pirms dienesta uzsākšanas. Aizsardzības ministrija uzsāks šo pilsoņu atbilstības izvērtēšanu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.
Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas.
Tāpat ieviesta lielāka elastība dienesta gaitā, ļaujot brīvprātīgajiem līdz veselības pārbaužu pabeigšanai mainīt izvēlēto dienesta veidu.
Likuma izmaiņas arī noteic, ka valsts aizsardzības dienestu varēs atlikt pilsonim, kurš svarīgu iemeslu dēļ vēlas pildīt šo dienestu citā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Līdz šim maksimālais vecums bija 26 gadi. Aizsardzības ministrijā iepriekš skaidroja, ka izmaiņas nepieciešamas dienesta efektivitātes paaugstināšanai un tiesisko risku mazināšanai.
Tāpat uzlabots sociālo garantiju un kompensāciju mehānisms, īpašu vērību veltot ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Turpmāk viņiem kompensēs ceļa izdevumus ne tikai ierodoties Latvijā, bet arī atgriežoties mītnes zemē pēc dienesta beigām, kā arī segs dzīvojamās telpas vai viesnīcas īres izdevumus obligāto veselības pārbaužu laikā. Tāpat mājupceļa izdevumus kompensēs alternatīvā dienesta beidzējiem.
Latvijā valsts aizsardzība dienestu ieviesa 2023. gadā. Sākotnēji dienests bija brīvprātīgs, jo pietiekams skaits pilsoņu pieteicās labprātīgi. Pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. gadā.
Patlaban likums nosaka pienākumu dienēt valsts aizsardzības dienestā katram Latvijas pilsonim – vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē, viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka dienestā brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsoņi – vīrieši un sievietes no 18 līdz 27 gadu vecuma sasniegšanai.
Saeimas Preses dienests