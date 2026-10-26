Saeima atklāj jaunu tīmekļvietni – ērtāku un pieejamāku ikvienam

No šīs nedēļas sabiedrībai ir pieejama Saeimas tīmekļvietne saeima.lv jaunā veidolā. Tās mērķis ir padarīt informāciju par parlamenta darbu vieglāk atrodamu un pieejamāku, kā arī nodrošināt ērtāku iespēju sekot līdzi Saeimas darbam un iesaistīties tajā.
Līdzšinējā Saeimas tīmekļvietne tika izveidota pirms vairāk nekā 15 gadiem un tās funkcionalitāte bija ierobežota. Laika gaitā arī būtiski mainījušies sabiedrības paradumi informācijas meklēšanā un prasības attiecībā uz digitālo pieejamību, drošību un lietošanas ērtumu. Tādēļ šogad tika uzsākts darbs pie jaunas tīmekļvietnes, kas atbilst šodienas lietotāju vajadzībām un nodrošina ērtu piekļuvi informācijai par parlamenta darbu dažādās ierīcēs.
Veidojot jauno tīmekļvietni, galvenā uzmanība pievērsta sabiedrības vajadzībām. Tās struktūra veidota, ņemot vērā dažādu lietotāju grupu pieredzi un vajadzības. Tagad informācija par Saeimas darbu ir strukturēta pārskatāmāk, vieglāk atrodama un pieejamāka dažādām lietotāju grupām, tostarp cilvēkiem ar dažādām piekļūstamības vajadzībām.
Jaunajā vietnē ir ērtāk sekot līdzi parlamenta aktualitātēm, komisiju darbam, Saeimas sēdēm un pieņemtajiem lēmumiem. Īpaša uzmanība pievērsta arī kiberdrošībai un datu aizsardzībai, lai nodrošinātu stabilu un uzticamu vietnes darbību.
Jaunajā tīmekļvietnē izveidota arī īpaša sadaļa “Līdzdalības telpa”, kurā vienkopus atrodama informācija par sabiedrības iespējām iesaistīties parlamenta darbā. Tajā iedzīvotāji var uzzināt, kā sekot līdzi likumdošanas procesam, apmeklēt Saeimu, piedalīties pasākumos, kā arī tuvāk iepazīt parlamenta darbu. Tur var uzzināt arī par parlamenta piedāvājumu skolām un jauniešiem. Sadaļa “Līdzdalības telpa” veidota ar mērķi stiprināt iedzīvotāju līdzdalību un veicināt sabiedrības izpratni par parlamenta darbu.
Viens no nozīmīgākajiem jaunās vietnes ieguvumiem ir uzlabotā piekļuve parlamenta informācijai. Visi parlamenta notikumi – sēdes, konferences, tikšanās un ar tiem saistītie materiāli – tagad ir pieejami vienkopus caur kalendāra skatu. Tāpat lietotājiem pieejama apjomīga datubāze par visu parlamenta sasaukumu deputātiem, sākot ar Satversmes sapulci. Jaunākajiem sasaukumiem pieejama arī informācija par katra deputāta likumdošanas aktivitātēm. Rūpīgi dokumentētas ir Saeimas sēdes, kurām pieejamas gan stenogrammas, gan videoieraksti kopš 2006. gada. Būtisks ir arī lietotājiem pieejamais materiālu klāsts mācību, pētniecības un izziņas vajadzībām.
Lai pārliecinātos par vietnes ērtumu un funkcionalitāti, izstrādes gaitā veikti lietotāju testi un pilnveidoti risinājumi, balstoties uz saņemto atgriezenisko saiti. Vietne izstrādāta atbilstoši mūsdienu piekļūstamības prasībām, lai informāciju varētu ērti iegūt iespējami plašāks lietotāju loks.
Jaunā mājaslapa ir rūpīgi veidota un testēta, taču, kā jebkurā jaunā digitālā risinājumā, sākotnēji tajā var būt funkcionalitātes kļūdas, kas vēl nav pamanītas. Aicinām tīmekļvietnes lietotājus ziņot par iespējamām kļūdām (nepareizi attēlotu vai trūkstošu informāciju, nestrādājošām saitēm, trūkstošiem attēliem u.tml.), kas atklājas, izmantojot jauno vietni. Par pamanītajām problēmām lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi vl.amieas@apalsajam. Lietotāju ziņojumi palīdzēs pilnveidot tīmekļvietnes darbību un nodrošināt vēl ērtāku tās lietošanu.
Saeimas Preses dienests