Saeima atbalsta izmaiņas patērētāju tiesību stiprināšanai un preču remonta veicināšanai

Lai stiprinātu patērētāju tiesību aizsardzību un veicinātu aprites ekonomiku, ceturtdien, 29. oktobrī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (atveras jaunā cilnē). Tās noteic jaunas prasības preču remontēšanai un paredz uzlabot iedzīvotāju iespējas atrast un salīdzināt remonta pakalpojumus.
Grozījumi ievieš vairākus risinājumus, lai mudinātu patērētājus bojātas preces remontēt, nevis izmest vai nomainīt pret jaunām. Tāpat tie nodrošinās, ka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs patērētāji saņem vienādu un salīdzināmu informāciju par remonta iespējām.
Līdz šim Latvijā remonta pakalpojumu joma nebija vienoti regulēta. Kopš 2023. gada darbojas digitāla tiešsaistes platforma, kurā apkopota informācija par patērētājiem pieejamiem aprites ekonomikas pakalpojumiem, tostarp atsevišķu remonta pakalpojumu sniedzēju brīvprātīgi sniegtā informācija.
Jaunais regulējums paredz pilnveidot esošo platformu, izveidojot vienotu, Eiropas Savienības prasībām atbilstošu rīku. Tajā pārskatāmi būs pieejama informācija par remonta pakalpojumu sniedzējiem, to atrašanās vietu, cenām, pakalpojumu pieejamību un citiem nosacījumiem. Tas ļaus ātrāk atrast piemērotāko remontētāju un veicinās arī pārrobežu remonta pakalpojumu pieejamību.
Grozījumi paredz arī pienākumu informēt patērētājus par viņu tiesībām izvēlēties remontu un tā priekšrocībām.
Izmaiņas paredz arī papildu garantijas patērētājiem. Ja patērētājs izvēlēsies preci remontēt, nevis nomainīt, tās garantijas termiņu pagarinās par vienu gadu. Šo iespēju varēs izmantot vienu reizi. Remonts jāveic bez maksas, saprātīgā termiņā un neradot patērētajam būtiskas neērtības.
Tādējādi plānots veicināt remonta pakalpojumu izmantošanu, pagarināt preču dzīves ciklu un sekmēt ilgtspējīgu patēriņu.
Saeimas Preses dienests