Saeima ceturtdien, 26. novembrī, atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, ar kuriem valstij tiek noteikta iespēja sniegt galvojumu uzņēmuma saistībām līdz 175 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu “airBaltic” darbības nepārtrauktību restrukturizācijas procesa laikā.
Grozījumi papildina “airBaltic” finanšu stabilizācijas pasākumu regulējumu ar iespēju valstij sniegt galvojumu uzņēmuma saistībām līdz 175 miljonu eiro apmērā. Tie nosaka kārtību un priekšnoteikumus valsts galvojuma sniegšanai, lai veicinātu restrukturizācijas procesam nepieciešamā privātā finansējuma piesaisti.
Likumprojekta autori norāda, ka grozījumi paši par sevi nerada tūlītējas valsts saistības vai papildu izdevumus. Tie dod iespēju valstij nepieciešamības gadījumā iesaistīties “airBaltic” finanšu stabilizācijā, vienlaikus izvērtējot iespējamos riskus valsts budžetam.
Grozījumi bija nepieciešami, jo “airBaltic” restrukturizācija pašlaik tiek īstenota Amerikas Savienoto Valstu Maksātnespējas kodeksa 11. nodaļā jeb tā dēvētajā “Chapter 11” procesā, kas paredz uzņēmuma darbības turpināšanu, vienlaikus pārkārtojot tā saistības un kapitāla struktūru.
“airBaltic” ir būtiska nozīme Latvijas tautsaimniecībai, jo uzņēmuma darbība ietekmē valsts starptautisko sasniedzamību, eksportspēju, tūrismu, nodarbinātību un Rīgas lidostas konkurētspēju.
Saeimas Preses dienests