Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja amatā ievēlēts Renārs Putniņš, pirmajā sēdē ceturtdien, 26. novembrī, lēma apakškomisijas deputāti. Savukārt apakškomisijas sekretāra amata pienākumus pildīs Edmunds Jurēvics.
Apakškomisijā strādās arī deputāti Andrejs Jakovļevs, Andrejs Klementjevs, Ģirts Lapiņš, Selma Teodora Levrence, Līga Meņģelsone, Ināra Mūrniece, Olga Petkeviča, Andris Skride, Jūlija Sohina un Māris Trušelis.
Sabiedrības veselības apakškomisija īstenos parlamentāro uzraudzību pār Veselības ministrijas īstenotajām reformām veselības aprūpes finansēšanas un slimnīcu tīkla pilnveidošanas jomā, kā arī galveno uzmanību pievērsīs sabiedrības veselības politikas attīstībai, slimību profilaksei un veselības veicināšanai.
Tāpat apakškomisija izvērtēs pasākumus veselības risku mazināšanai, sekmēs sadarbību starp nozares institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī sagatavos priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai.
Saeimas Preses dienests