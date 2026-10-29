Priekšapmaksas SIM kartes turpmāk būs jāreģistrē

Lai ierobežotu telefonkrāpšanu un citas noziedzīgas darbības, kurās tiek izmantotas anonīmas priekšapmaksas SIM kartes, Saeima ceturtdien, 29. oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Elektronisko sakaru likumā (atveras jaunā cilnē). Tie noteic, ka priekšapmaksas SIM karšu lietotāji ir jāreģistrē.
Nereģistrētas SIM kartes bieži izmanto telefonkrāpšanā, finanšu un kibernoziegumos, kā arī citās prettiesiskās darbībās, tostarp nelegālo migrantu pārvadāšanā, par likumprojekta virzību atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē iepriekš pauda likumprojekta autori no Iekšlietu ministrijas.
Lietotāju identificēšana palīdzēs efektīvāk novērst un izmeklēt noziegumus, kā arī apgrūtinās noziedznieku iespējas slēpt savu identitāti. Līdzīga prasība jau ir ieviesta daudzviet pasaulē.
Valsts policija pagājušajā gadā reģistrējusi 8701 telefonkrāpniecības gadījumu, un iedzīvotājiem izkrāpti vairāk nekā 23,7 miljoni eiro, minēts grozījumu anotācijā.
Daži operatori jau ir pārtraukuši priekšapmaksas SIM karšu tirdzniecību vai aicina lietotājus tās reģistrēt brīvprātīgi. Izmaiņas attieksies uz tām priekšapmaksas kartēm, kas iegādātas pēc grozījumu stāšanās spēkā, atbildot uz deputātu jautājumiem, atbildīgajai komisijai iepriekš sacīja Iekšlietu ministrija.
Tāpat izmaiņas paredz pakāpeniski atteikties no palīdzības dienestu numuriem 110, 01, 02, 03, un 04. Tas nozīmē, ka turpmāk visi palīdzības dienesti būs sasniedzami pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112. Tas ļaus operatīvajiem dienestiem ātrāk apstrādāt izsaukumus un uzlabot palīdzības sniegšanas kvalitāti.
Prasība reģistrēt priekšapmaksas SIM karšu lietotājus stāsies spēkā 2027. gada 1. septembrī.
Saeimas Preses dienests