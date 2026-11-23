Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju vadīs Agnese Lāce, pirmdien, 23. novembrī, lēma komisijas locekļi.
“Ir ļoti svarīgi aktualizēt pilsonības piešķiršanas jautājumus, tostarp pilnveidot pilsonības iegūšanas procesu. Vienlaikus, saskaņā ar valdības deklarāciju, paredzēta jaunas pieejas izstrāde migrācijas politikā, tādēļ komisijai ir būtiski izprast valdības redzējumu par šo procesu un iesaistīties tā izvērtēšanā. Tāpat īpašu uzmanību pievērsīsim pilsoniskās sabiedrības lomai lēmumu pieņemšanā, meklējot veidus, kā vēl ciešāk iesaistīt iedzīvotājus gan civilās aizsardzības stiprināšanā, gan valstiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā,” stājoties komisijas priekšsēdētājas amatā, uzsver A. Lāce.
Par komisijas priekšsēdētājas biedru šodien ievēlēts Dāvis Melnalksnis, bet par komisijas sekretāri – Jevgēnija Šafraneka.
Komisijas sastāvā ir arī deputāti Maija Armaņeva, Baiba Atmane, Natālija Ābola, Ivars Āboliņš, Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Valdis Kārkliņš, Valdis Kotāns, Selma Teodora Levrence, Andrejs Pagors, Edvards Smiltēns, Ainārs Šlesers un Māris Trušelis. Komisiju sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas mērķi ir saliedētas sabiedrības veidošana, kas būtu stabils pamats Latvijas kā nacionālas valsts attīstībai, globālai konkurētspējai, kā arī saiknes uzturēšana starp latviešu diasporu un Latviju. Tāpat komisija veic uzraudzību pār Pilsonības likuma izpildi.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisiju darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests