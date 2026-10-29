Laikā no šī gada 31. augusta līdz 25. oktobrim pie administratīvās atbildības saukti pieci Saeimas deputāti. Par to ziņojumu (atveras jaunā cilnē) Saeimai ceturtdien, 29. oktobrī, sniedza Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pamatojoties uz Iekšlietu digitālā centra sniegto informāciju.
Deputātam Andrim Bērziņam piemērots naudas sods par ieroču aprites noteikumu pārkāpumu.
Deputātam Artūram Butānam piemērots naudas sods par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 līdz 30 kilometriem stundā.
Savukārt deputātei Jekaterinai Drelingai izteikti divi brīdinājumi – par transportlīdzekļa vadīšanu bez nepieciešamā dokumenta un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 līdz 20 kilometriem stundā apdzīvotā vietā.
Deputātam Jurim Jakovinam piemērots naudas sods par medicīnisko atzinumu sniegšanas vai veselības aprūpes pārkāpumiem.
Deputātei Agitai Zariņai-Stūrei piemērots naudas sods par braukšanu pie aizliedzoša luksofora signāla vai par braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu.
Saeimas Preses dienests