Par seksuāla rakstura darbībām ar dzīvniekiem nosaka kriminālatbildību

Saeima ceturtdien, 29. oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus (atveras jaunā cilnē) Krimināllikumā, kas ievieš kriminālatbildību par seksuāla rakstura darbībām ar dzīvnieku.
“Dzīvnieku seksuālai izmantošanai nav vietas tiesiskā un civilizētā sabiedrībā. Ar šiem grozījumiem mēs skaidri pasakām, ka šāda rīcība pati par sevi ir noziedzīga un nav pieļaujama. Valstij ir pienākums nodrošināt skaidru un nepārprotamu aizliegumu dzīvnieku izmantošanai cilvēku seksuālo tieksmju apmierināšanai, kā arī efektīvus krimināltiesiskās aizsardzības mehānismus,” iepriekš norādīja atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Likumprojekta mērķis ir stiprināt dzīvnieku aizsardzību, nosakot kriminālatbildību par to seksuālu izmantošanu. Līdz šim Krimināllikums paredzēja atbildību par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, ja tās rezultātā dzīvnieks tiek sakropļots, iet bojā vai tiek spīdzināts, kā arī par ar šādām darbībām saistītu pornogrāfisku materiālu apriti. Tomēr atsevišķa kriminālatbildība par seksuāla rakstura darbībām fiziskā saskarē ar dzīvnieku iepriekš nebija noteikta.
Šādas darbības var nenovest pie dzīvnieka sakropļošanas vai nāves, turklāt izmeklēšanā var būt sarežģīti pierādīt dzīvnieka spīdzināšanas faktu. Izmaiņas noteic, ka seksuāla rakstura darbības ar dzīvnieku būs noziedzīgs nodarījums neatkarīgi no tā, vai iestājušās kaitīgas sekas.
Par seksuāla rakstura darbībām ar dzīvnieku personu sodīs ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Papildus tiesa var atņemt tiesības turēt noteiktu vai visu sugu dzīvniekus uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt, ja noziedzīgo nodarījumu izdarījusi personu grupa, maksimālais brīvības atņemšanas sods var būt līdz pieciem gadiem.
Grozījumi Krimināllikumā noteic izmaiņas ne vien regulējumā par seksuāla rakstura darbībām ar dzīvniekiem, bet arī slepkavību pastiprinošu apstākļu regulējumā, precizējot, ka pie sociālā naida motīviem pieskaitāms arī naids ar dzimumu saistītu motīvu dēļ.
Saeimas Preses dienests