Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputāti piektdien, 20. novembrī, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Juri Viļumu.
J. Viļums strādāja arī 11., 12. un 14. Saeimā. Iepriekšējos parlamenta sasaukumos darbojās Izglītības, Ārlietu, Valsts pārvaldes, Juridiskajā, Budžeta, Cilvēktiesību, Ilgtspējīgas attīstības un Pieprasījumu komisijās, kā arī vairākās apakškomisijās, tostarp Latgales.
Komisijas galvenā prioritāte ir Latvijas un it īpaši Latgales drošība. Mūsu uzdevums ir panākt konkrētus rezultātus, lai savlaicīgi identificētu un novērstu Latvijas drošības apdraudējumus, uzsver komisijas priekšsēdētājs J. Viļums. Komisijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis un piedalās valsts augstāko amatpersonu un institūciju vienotas darbības saskaņošanā nacionālās drošības jomā.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru deputāti šodien ievēlēja Ainaru Latkovski, bet par sekretāru – Edmundu Zivtiņu.
Komisijā strādās arī deputāti Artūrs Klēbahs, Edvīns Šnore un Andris Šuvajevs. Nacionālās drošības komisijā ievēl pa vienam deputātam no katras frakcijas.
Nacionālās drošības komisija izskata jautājumus, kas skar Latvijas drošību un aizsardzību, kā arī ar šo sfēru saistītās ekonomiskās, politiskās, sociālās, militārās, zinātniskās, tehniskās un citas intereses. Komisija veic parlamentāro uzraudzību pār valsts drošības iestādēm – Satversmes aizsardzības biroju, Militārās izlūkošanas un drošības dienestu un Valsts drošības dienestu.
Komisijas uzdevumos ietilpst arī Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšana. Tāpat komisija akceptē un pārrauga nacionālās drošības vajadzībām piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī izvērtē valsts drošības iestāžu budžetu projektus. Ņemot vērā komisijas darba specifiku, tās sēdes parasti ir slēgtas.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisiju darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests