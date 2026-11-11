Mandātu komisija A. Pagoram izsaka rakstisku brīdinājumu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu

Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 11. novembrī, lēma izteikt deputātam Andrejam Pagoram rakstisku brīdinājumu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu.
Saeimas Prezidijs iesniegumā komisijai bija lūdzis izvērtēt iespējamu deputāta A. Pagora Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu. Iesniegumā norādīts, ka A. Pagors 2026. gada 3. novembrī, 15. Saeimas pirmajā darba dienā, “TikTok” publicēja video, kurā krievu valodā stāstīja par pirmās sēdes darba kārtību. Tajā pašā dienā viņš līdz ar pārējiem deputātiem deva svinīgo solījumu un ieguva deputāta pilnvaras.
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ieskatā šāda rīcība pārkāpj Saeimas kārtības ruļļa pielikumā ietvertā Saeimas deputātu ētikas kodeksa 18. punktu, kas nosaka deputātu pienākumu Saeimas telpās savstarpēji un saziņā ar Latvijas sabiedrību lietot valsts valodu un nepieļaut rīcību, kas radītu šaubas par latviešu valodas nozīmību.
Lēmumu paziņos nākamajā kārtējā Saeimas sēdē un tas tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā darbojas pa vienam deputātam no katras frakcijas. To vada Inga Priede un tajā strādā Aleksejs Ignatjevs, Edmunds Jurēvics, Nauris Puntulis, Dana Šlesere un Atis Švinka. Tā strādās līdz pastāvīgās 15. Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas izveidošanai.
Saeimas Preses dienests