Latvijas delegācija NATO Parlamentārās asamblejas (PA) rudens sesijā Berlīnē, Vācijā, aicināja stiprināt aizsardzību, tostarp spējas stāties pretī drošības izaicinājumiem, un uzsvēra atbalsta Ukrainai nozīmi. Saeimu pārstāvēja Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis un Saeimas deputāts Ainars Latkovskis.
Delegācijas pārstāvji komitejās akcentēja NATO ziemeļu flanga stiprināšanu, aizsardzības inovāciju ieviešanu un investīciju palielināšanu aizsardzības industrijā, kā arī enerģētisko un ekonomisko drošību. Sesijas dalībnieki pauda, ka Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību un jāstiprina aizsardzības un atturēšanas spējas.
NATO PA rudens sesijas dalībnieki pievērsa uzmanību arī Krievijas radītajiem draudiem, tostarp centieniem šķelt Eiropu, ietekmēt demokrātiskos procesus un pārbaudīt Rietumu spēju reaģēt krīzes situācijās. Parlamentārieši uzsvēra nepieciešamību stiprināt valstu noturību, infrastruktūras drošību un aizsargāt vēlēšanas no ārējās ietekmes.
Uzrunājot sesijas dalībniekus, NATO ģenerālsekretārs Marks Riteuzsvēra, ka alianse pielāgojas jaunajai drošības situācijai un lēmumus par NATO nākotni pieņem tikai pašas dalībvalstis. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja nepieļaut Eiropas šķelšanu un uzsvēra nepieciešamību nodrošināt ilgstošu un taisnīgu mieru Ukrainā.
Sesijas laikā Latvijas delegācija tikās arī ar Moldovas delegācijas vadītāju Radu Marianu, kurš uzsvēra, ka pievienošanās Eiropas Savienībai Moldovai ir nākotnes un drošības jautājums. Savukārt NATO PA balvu “Sievietes mieram un drošībai” šogad saņēma Moldovas prezidente Maija Sandu.
NATO PA ir 1955. gadā dibināta konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas apvieno Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu parlamentāriešus. Parlamentārā asambleja veido būtisku saikni starp NATO un dalībvalstu parlamentiem, stiprina politisko dialogu, kā arī veicina sabiedrības atbalstu alianses politikai. Latvijas delegācijai NATO PA ir sešas vietas.
Saeimas Preses dienests