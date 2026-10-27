Komisija galīgajam lasījumam atbalsta jauno Arhitektūras likumu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 27.oktobrī, pirms otrā, galīgā lasījuma, atbalstīja Arhitektūras likuma projektu, kas paredz radīt nosacījumus augstas kvalitātes telpiskās vides un ainavas veidošanai un pārvaldībai, vienlaikus stiprinot arhitekta un ainavu arhitekta profesijas lomu.
“Vēlos pateikties komisijas deputātiem par darbu, kuri, iesaistot nozares profesionāļus, spēja vienoties par jaunu likuma redakciju. Diskusijas par šo likumu turpinājās 21 gadu un nu esam vienojušies par redakciju, kura kvalitatīvi mainīs būvniecības procesu gan no pasūtītāja, gan izpildītāja viedokļa. Ar šo likumu nostiprinām principu, ka kvalitatīva, ilgtspējīga un cilvēkam draudzīga vide ir sabiedrības interesēs, vienlaikus stiprinot arī profesionāļu atbildību un pašvaldību lomu tās veidošanā,” uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Likumprojekts paredz noteikt arhitektūras nozares pamatprincipus, pašvaldību kompetenci arhitektūras jomā, kā arī arhitektu un ainavu arhitektu profesionālās darbības un pašpārvaldes regulējumu. Tas attieksies gan uz arhitektiem, gan ainavu arhitektiem.
Pirms otrā lasījuma komisija atbalstījusi vairākus precizējumus likumprojektā. Cita starpā pilnveidota kvalitatīvas dzīves vides definīcija, precizēti arhitektūras nozares principi un pašvaldību uzdevumi arhitektūras jomā, kā arī pilnveidots regulējums attiecībā uz pilsētu arhitektu darbību. Tāpat precizētas Latvijas Sertificētu arhitektu kolēģijas funkcijas un profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas nosacījumi.
Likumprojekts paredz nostiprināt pašvaldību lomu kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un noteikt pilsētas arhitekta funkcijas. Tāpat plānots izveidot Latvijas Sertificētu arhitektu kolēģiju kā arhitektu un ainavu arhitektu pašpārvaldes institūciju.
Likuma projektā ietverts arī regulējums arhitektūras, ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas konkursiem, kā arī noteikti principi mākslas un dizaina integrēšanai sabiedriski nozīmīgās publiskās būvēs un to ārtelpā.
Patlaban arhitektūras jomas regulējums ietverts vairākos normatīvajos aktos, tostarp Būvniecības likumā. Jaunais Arhitektūras likums vienkopus noteiks arhitektūras nozares pamatprincipus, atbildīgo institūciju kompetenci, kā arī profesionālās darbības un pašpārvaldes jautājumus.
Likumprojektu Saeima izskata kā steidzamu, un galīgajā lasījumā to plānots skatīt 29. oktobra sēdē. Plānots, ka likums stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests