Frakcijas savus pārstāvjus darbam Saeimas komisijās var izvirzīt līdz šā gada 19. novembra pulksten 23.59. Par to pirmdien, 16. novembrī, vienojās Saeimas Prezidijs un Frakciju padome. Tāpat sēdes dalībnieki vienojās par parlamenta pastāvīgo komisiju izveidošanas principiem. Attiecīgie noteikumi vēl jāapstiprina Saeimas sēdē.
Noteikumu projekts paredz, ka katrs Saeimas deputāts var tikt ievēlēts tikai vienā no deviņām likumdošanas komisijām: Ārlietu komisijā, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, Juridiskajā komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, Sociālo un darba lietu komisijā.
Šo komisiju sastāvā paredzēts ievērot proporcionalitātes principu. Tas nozīmē, ka no vienas frakcijas divi deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz viens attiecīgās frakcijas deputāts ir katrā no šīm komisijām, attiecīgi – trīs deputāti var būt tikai tad, ja vismaz divi frakcijas deputāti ir katrā no minētajām komisijām.
Papildus tam deputāts var strādāt arī tikai vienā no septiņām šādām komisijām: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, Pieprasījumu komisijā, Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, Nacionālās drošības komisijā, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, Eiropas lietu komisijā, Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisijā.
Nacionālās drošības komisijā paredzēts ievēlēt pa vienam deputātam no katras frakcijas, bet Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā – pa diviem deputātiem no katras frakcijas.
Savukārt, veidojot Pieprasījumu komisiju, Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju, Eiropas lietu komisiju un Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisiju, ievērojams proporcionalitātes princips.
Deputātu komisijās varēs ievēlēt tad, ja viņš rakstveidā būs apliecinājis Saeimas Prezidijam savu vēlmi darboties attiecīgajā komisijā. Darbam Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā un Nacionālās drošības komisijā deputātiem būs jāsaņem pielaide valsts noslēpumam.
Ja komisijas sastāvs būs izveidots atbilstoši visiem nosacījumiem, Saeima par visiem izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem balsos kopumā.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas, un to izveidošanas principus nosaka Saeima. Saeimas komisijas strādā noteiktās likumdošanas jomās, uzrauga izpildvaras darbu un pilda citus savas kompetences uzdevumus. Tās sagatavo izskatīšanai jautājumus, kas tiek apspriesti Saeimas sēdēs, kā arī, pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Saeimas Preses dienests