Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja amatā pirmdien, 23. novembrī, ievēlēts Ivars Āboliņš.
“Ir svarīgi turpināt stiprināt tieslietu sistēmu kā Latvijas drošības pamatu. Tiesiskumam jābūt taisnīgam un visiem saprotamam. Tāpat būtiski pievērsties Valsts valodas centra kapacitātes un jaudas stiprināšanai,” par savām prioritātēm komisijas priekšsēdētāja amatā sacīja I. Āboliņš.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru deputāti ievēlēja Jāni Liepiņu, savukārt par sekretāri – Lindu Matisoni.
Komisijā strādās arī deputāti Lauris Gruntmanis, Jekaterina Ivanova, Andrejs Judins, Agnese Kupača, Jānis Liepiņš, Mairita Lūse, Linda Matisone, Jūlija Stepaņenko, Vjačeslavs Stepaņenko un Eduards Zivtiņš. Komisiju sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Juridiskās komisijas ziņā ir tieslietu jomas likumprojektu sagatavošana izskatīšanai Saeimā. Tie ir likumi, kas reglamentē tiesu sistēmas darbu, regulē materiālās un procesuālās tiesību normas, nosaka tiesu izpildītāju, notāru un advokātu darbību. Komisijas kompetencē ir lemt arī par izmaiņām atsevišķos vēlēšanu likumos. Tāpat komisija vērtē piedāvātās izmaiņas Saeimas kārtības rullī un valsts pamatlikumā – Satversmē -, kā arī pirms Saeimas balsojuma lemj par valsts kontroliera, tiesnešu un citu ar tieslietu sistēmu saistītu amatpersonu iecelšanu, apstiprināšanu un atbrīvošanu no amata.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests