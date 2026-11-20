Par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju piektdien, 20. novembrī, komisijas deputāti ievēlēja Lieni Apini.
“Reaģējot uz sabiedrībā pausto, viena no mūsu prioritātēm ir līdz šim īstenoto reformu pārskatīšana, kā arī pedagogu atalgojuma jautājumi. Tāpat uzmanība tiks pievērsta zinātnei, kultūrai un sportam,” komisijas darba prioritātes uzsver L. Apine.
Komisijas priekšsēdētājas biedra amatā ievēlēta Baiba Atmane, bet sekretāra – Aleksejs Mackevičs.
Komisijā strādās arī deputāti Inga Bērziņa, Mārtiņš Brencis, Jānis Džeriņš, Jurģis Klotiņš, Antoņina Ņenaševa, Inga Priede, Jūlija Sohina, kā arī Jevgēnija Šafraneka. Komisijas sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārziņā ir vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas nozares – izglītība, kultūra, zinātne, sports un valodas politika. Komisija sagatavo izskatīšanai Saeimā šo nozaru likumprojektus, veic parlamentāro kontroli pār nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests