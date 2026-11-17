Saeimas priekšsēdētāja biedre Ināra Mūrniece otrdien, 17. novembrī, atvadu vizītē parlamentā uzņēma Austrālijas Savienības ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Frānsisu Sagalu (Frances Sagala).
I.Mūrniece pateicās vēstniecei par personīgo ieguldījumu Latvijas un Austrālijas divpusējo attiecību stiprināšanā. Puses atzinīgi vērtēja līdzšinējo aktīvo politisko dialogu, tostarp Austrālijas ģenerālgubernatores Semas Mostinas (Sam Mostyn) vizīti Rīgā šā gada jūlijā. Vēstniece pateicās par Latvijas atbalstu Austrālijas pārstāvja Miltona Dika (Milton Dick) kandidatūrai Starpparlamentu savienības priekšsēdētāja amatā.
“Drošība ir mūsu galvenā prioritāte,” pārrunājot aktuālos ģeopolitiskos jautājumus un uzsverot aizsardzības nozīmi, vēstniecei pauda I.Mūrniece. Saeimas priekšsēdētāja biedre augstu vērtēja Austrālijas ieguldījumu Dronu koalīcijā, kā arī pauda gandarījumu par valsts pārstāvju dalību šā gada Dronu samitā. I.Mūrniece aicināja Austrāliju piedalīties arī nākamā gada Dronu un Aizsardzības inovāciju samitā.
Sarunā I.Mūrniece uzsvēra taisnīga miera Ukrainā nozīmi gan mūsu reģionam, gan globāli, un pateicās vēstniecei par Austrālijas atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem.
Saeimas priekšsēdētāja biedre atzīmēja, ka vēstnieces atvadu vizīte notiek dienā, kad plānots apstiprināt jauno valdību, un norit darbs pie 15. Saeimas komisiju izveides. I.Mūrniece uzsvēra arī starpparlamentu sadarbības grupu nozīmi parlamentārā dialoga veicināšanā, un pauda cerību, ka drīzumā Saeimā tiks izveidota arī deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu.
Austrālijas vēstniece rezidēja Stokholmā, Zviedrijā.
Saeimas Preses dienests