Saeimas priekšsēdētāja biedre Ināra Mūrniece ceturtdien, 19. novembrī, parlamentā tikās ar Meksikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Alehandro Aldaju Gonsalesu (Alejandro Alday Gonzalez).
“Mūsu valstis vieno kopīga izpratne par vērtībām un mēs augstu vērtējam Latvijas un Meksikas konstruktīvo dialogu un vienoto nostāju Ukrainas atbalstam,” pauda I. Mūrniece. Saeimas priekšsēdētāja biedre un vēstnieks pārrunāja abu valstu centienus starptautiskās organizācijās, tai skaitā ANO Drošības padomē, izgaismot Krievijas kara noziegumus Ukrainā, un uzsvēra nepieciešamību saukt agresorvalsti pie atbildības par visu, ko tā pastrādājusi.
Krievija nevēlas kompromisu un saprot tikai spēka valodu, spriežot par miera sarunām starp Ukrainu un Krieviju, pauda I. Mūrniece. Saeimas priekšsēdētāja biedre pateicās par Meksikas atbalstu Ukrainai un uzsvēra, ka jebkāda veida atbalsts – militārs, humanitārs vai politisks, – ir būtisks ne vien Ukrainai, bet arī visam mūsu reģionam.
I. Mūrniece un vēstnieks bija vienisprātis par iespējām paplašināt Latvijas un Meksikas ekonomiskās saites, īpaši tādās augstas pievienotās vērtības jomās kā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, zaļā enerģija un biomedicīna. Saeimas priekšsēdētāja biedre uzsvēra, ka Meksikā veiksmīgi darbojas jau vairāki Latvijas uzņēmumi.
Puses pārrunāja arī šā gada maijā Eiropas Savienības un Meksikas samita laikā parakstīto nolīgumu ratifikācijas gaitu, kas veicinātu tirdzniecības saites starp reģioniem. I. Mūrniece uzsvēra arī transatlantisko attiecību nozīmi atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanai.
Novembra beigās Latvija un Meksika atzīmēs diplomātisko attiecību atjaunošanas 35. gadadienu. Meksikas vēstnieks rezidē Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā.
Saeimas Preses dienests