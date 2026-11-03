Ievēlēts 15. Saeimas Prezidijs

Otrdien, 3. novembrī, jaunais parlamenta sasaukums ievēlēja 15. Saeimas Prezidiju.
Atklātā balsojumā ar vēlēšanu zīmēm par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns. “Par” balsoja 79 deputāti, bet “pret” – 15 deputāti.
Saeimas priekšsēdētāja biedra amatā deputāti šodien ievēlēja Ināru Mūrnieci. “Par” viņu balsoja 84 deputāti, bet “pret” – 15 deputāti.
Ar 83 balsīm “par” un 16 balsīm “pret” Saeimas priekšsēdētāja biedra amatā ievēlēts arī Raimonds Vējonis.
Savukārt Saeimas sekretāra amatā ievēlēta Ramona Petraviča, par kuras kandidatūru balsoja 68 deputāti, bet pret – 32 deputāti.
Saeimas sekretāra biedra amatā ievēlēta Antoņina Ņenaševa. “Par” viņu balsoja 71 deputāts, bet pret – 26 deputāti.
Saeimas Prezidijs sastāv no Saeimas priekšsēdētāja, diviem viņa biedriem, Saeimas sekretāra un viņa biedra. Prezidija locekļi nosaka iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimā, dod atzinumus un virza tālāk saņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī paredzētajos gadījumos, sastāda Saeimas sēžu darba kārtību, tiekas ar ārvalstu amatpersonām, kā arī veic virkni citu pienākumu.
Saeimas Preses dienests