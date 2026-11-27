Mūsdienās valstu konkurētspēju arvien vairāk nosaka spēja ātri pieņemt lēmumus, ieviest inovācijas un pielāgoties pārmaiņām. Latvija ir pietiekami maza, lai būtu visātrākā, un pietiekami gudra, lai būtu pirmā. To uzsvēra Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns piektdien, 27. novembrī, atklājot Valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīvas (VIKI) “Inovāciju forumu 2026”.
„Mums jāveido inovāciju ekosistēma, kurā universitātes cieši sadarbojas ar uzņēmumiem, studenti jau studiju laikā risina reālus industrijas izaicinājumus, bet perspektīvākās idejas pārtop komerciāli dzīvotspējīgos produktos ar eksporta potenciālu. Nākamais lielais Latvijas eksporta veiksmes stāsts, iespējams, šobrīd top kādā universitātes laboratorijā vai pie studenta darba galda. Mūsu kopīgais uzdevums ir palīdzēt šīm idejām nonākt pasaules tirgos,” uzsvēra E. Smiltēns.
E. Smiltēns uzsvēra, ka ekonomikas izaugsme ir viena no jaunās valdības galvenajām prioritātēm un ir būtiska arī 15. Saeimas darbā.
Šā gada pirmajos deviņos mēnešos Latvijas preču eksports sasniedzis vairāk nekā 16 miljardus eiro, kas ir par 8,8% vairāk nekā gadu iepriekš. Taču, lai ekonomika augtu straujāk un līdz 2035. gadam tās apjoms divkāršotos, nepieciešams veicināt uzņēmumu izaugsmi, investīcijas, eksportu un labi apmaksātu darbavietu radīšanu, sacīja E. Smiltēns.
Saeimas priekšsēdētājs akcentēja arī valsts kapitālsabiedrību potenciālu inovāciju attīstībā. Valstij ir tieša līdzdalība 73 kapitālsabiedrībās, kuru kopējā aktīvu vērtība sasniedz gandrīz 16 miljardus eiro. Tajās strādā gandrīz 47 tūkstoši cilvēku, bet pērn investīcijas sasniedza 1,6 miljardus eiro. VIKI iniciatīvā iesaistītajām 29 kapitālsabiedrībām ir iespēja vēl mērķtiecīgāk sadarboties ar universitātēm un jaunajiem uzņēmējiem, piedāvājot risināt konkrētus tehnoloģiskus izaicinājumus, izmantot infrastruktūru inovāciju testēšanai un veicināt jaunu produktu komercializāciju.
Saeimas priekšsēdētājs atgādināja, ka Latvijas kapitālsabiedrības jau apliecina spēju konkurēt starptautiskajos tirgos, un Latvijas uzņēmumiem ir iespēja kļūt par nozīmīgiem partneriem Eiropas lielākajiem ražošanas un tehnoloģiju uzņēmumiem, radot arī komponentes, tehnoloģijas un risinājumus, kas kļūst par daļu no pasaules līmeņa produktiem.
„Es vēlos, lai mūsu jaunieši, raugoties nākotnē, uzdotu sev nevis jautājumu, kurā pasaules valstī viņi varētu īstenot savas ambīcijas, bet gan, ko viņi varētu radīt Latvijā un piedāvāt visai pasaulei,” sacīja E. Smiltēns, uzsverot, ka Latvijas nākotnes labklājība ir atkarīga no idejām, kas šodien vēl tikai top, un spējas tās pārvērst iespējās.
Forumā valsts augstākās amatpersonas, lielāko valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību vadītāji, eksportētāji un ekonomikas eksperti diskutē par Latvijas eksporta izaugsmi, starptautisko konkurētspēju un valdības iecerēto Latvijas Attīstības fondu. VIKI darbojas kopš 2018. gada ar mērķi veicināt inovāciju kultūru gan publiskajā, gan privātajā sektorā, un tajā piedalās lielākie valstij un pašvaldībām piederošie uzņēmumi.
Saeimas Preses dienests