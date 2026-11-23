Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas amatā pirmdien, 23. novembrī, komisijas deputāti ievēlēja Maiju Armaņevu.
M. Armaņeva bija ievēlēta arī 14. Saeimā un strādāja gan Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, gan Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā.
Komisijas priekšsēdētāja uzsver: “Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas prioritāte ir ikviena cilvēka tiesību aizsardzība, it īpaši mazāk aizsargāto sabiedrības grupu, bērnu tiesību aizsardzība. Komisija konsekventi iestāsies pret cilvēktiesību pārkāpumiem un skatīs jautājumus, kas saistīti ar bāriņtiesu darbību, tiesībsarga aktualizētajām problēmām, Uzturlīdzekļu garantiju fonda darbību un atbalstu ģimenēm, tostarp Goda ģimenēm. Tāpat mūsu dienaskārtībā būs mediju politika, īpaši mediju neatkarības stiprināšana un aizsardzība.”
Par komisijas priekšsēdētājas biedru deputāti šodien ievēlēja Andreju Svilānu, savukārt par sekretāru – Ģirtu Lapiņu.
Komisijas sastāvā ir arī deputāti Natālija Ābola, Krista Burāne, Inese Lībiņa-Egnere, Linda Liepiņa, Māris Ozoliņš, Andrejs Pagors, Jānis Urtāns un Luīze Utāne.
Komisijas darbības joma ir ne tikai cilvēktiesību situācija valstī, sabiedrības integrācijas procesi, sabiedrisko mediju aktualitātes un reliģisko organizāciju darbība, bet arī dzimumu līdztiesības veicināšana, cilvēktirdzniecības apkarošana un vardarbības novēršana izglītības iestādēs. Komisija izskata cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jomas likumprojektus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār nozares iestāžu darbu. Komisijas darbā aktīvi piedalās ministriju un citu valsts iestāžu amatpersonas, pašvaldību darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests