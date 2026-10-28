Ceturtdien 14. Saeimas deputāti sanāks uz pēdējo sēdi

Ceturtdien, 29. oktobrī, uz pēdējo sēdi šajā sasaukumā pulcēsies 14. Saeimas deputāti. Sēdes sākumā deputātus uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Lai radītu nosacījumus augstas kvalitātes telpiskās vides un ainavas veidošanai un pārvaldībai, vienlaikus stiprinot arhitekta un ainavu arhitekta profesijas lomu, galīgajā lasījumā deputāti lems par Arhitektūras likuma projektu (atveras jaunā cilnē). Saeima galīgajā lasījumā lems arī par grozījumiem (atveras jaunā cilnē) Ceļu satiksmes likumā, kas paredz, ka saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu varēs noformēt vienkāršāk un ātrāk. Deputāti trešajā lasījumā skatīs arī grozījumus (atveras jaunā cilnē), kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties no 17 gadu vecuma.
Tāpat deputāti trešajā lasījumā lems par grozījumiem (atveras jaunā cilnē) Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz jaunas prasības preču remontēšanai, kā arī uzlabos iedzīvotāju iespējas atrast un salīdzināt remonta pakalpojumus. Savukārt, lai nodrošinātu efektīvāku patērētāju aizsardzību un noteiktu skaidru kārtību, kā atlīdzināms kaitējums, ko izraisījušas preces vai pakalpojumi ar trūkumiem, Saeima trešajā lasījumā lems par jauno atbildības par preču un pakalpojumu trūkumu dēļ nodarīto kaitējumu likumprojektu (atveras jaunā cilnē).
Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem (atveras jaunā cilnē) Krimināllikumā, kas paredz ieviest kriminālatbildību par seksuāla rakstura darbībām ar dzīvnieku. Lai pilnveidotu ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, mazinātu birokrātiju, kā arī sniegtu lielāku skaidrību investoriem, Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem (atveras jaunā cilnē) Ietekmes uz vidi novērtējuma likumā.
Pirmajā lasījumā parlaments lems par grozījumiem likumā (atveras jaunā cilnē) “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”, kas ļautu novērst gadījumus, kad zemes likumiskās lietošanas maksa nenodrošina taisnīgu atlīdzību zemes īpašniekam un pilnveidotu dalītā īpašuma regulējumu. Tāpat deputāti skatīs likumprojektu (atveras jaunā cilnē) par Partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Dienvidu kopējo tirgu (MERCOSUR) apstiprināšanu.
Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iesniegtas arī vairākas izmaiņas. Tostarp Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūgusi darba kārtībā iekļaut grozījumus (atveras jaunā cilnē) Valsts robežsardzes likumā un grozījumus (atveras jaunā cilnē) Kriminālprocesa likumā, kas dotu robežsargiem skaidrākas tiesības, kā rīkoties uz valsts ārējās robežas, un labāk aizsargātu mūsu robežas infrastruktūru no hibrīduzbrukumiem. Savukārt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūgusi parlamenta sēdes darba kārtībā iekļaut grozījumus (atveras jaunā cilnē) Elektronisko sakaru likumā, kas paredz ieviest priekšapmaksas SIM karšu lietotāju reģistrāciju.
Saeimas 29. oktobra sēdes darba kārtībā (atveras jaunā cilnē) ir iekļauti 26 jautājumi.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdei tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests