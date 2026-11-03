Apstiprinātas 15. Saeimas pilnvaras

Otrdien, 3. novembrī, savā pirmajā sēdē 15. Saeima apstiprināja pilnvaras 100 parlamenta deputātiem.
Pēc svinīgā solījuma došanas parlaments apstiprināja 15. Saeimas deputāta pilnvaras. Mandātus ieguva 41 no kandidātu saraksta “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” ievēlētie deputāti – Liene Apine, Baiba Atmane, Česlavs Batņa, Raimonds Bergmanis, Anete Biķe, Mārtiņš Brencis, Andis Caunītis, Pēteris Dimants, Jānis Džeriņš, Jānis Jenzis, Raivis Kalējs, Valdis Kārkliņš, Nellija Kleinberga, Valdis Kotāns, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Agnese Kupača, Juris Lazdiņš, Ilmārs Luksts, Linda Matisone, Dāvis Melnalksnis, Līga Meņģelsone, Karīna Miķelsone, Māris Ozoliņš, Inga Priede, Mārtiņš Prīsis, Renārs Putniņš, Edgars Putra, Andris Skride, Edvards Smiltēns, Jānis Stērninieks, Dagnis Straubergs, Andrejs Svilāns, Edgars Štelmahers, Edgars Tavars, Jānis Urtāns, Raimonds Vējonis, Juris Viļums, Viesturs Vitovskis, Aiva Vīksna un Guntars Vītols.
Pilnvaras apstiprinātas arī 17 “LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” saraksta deputātiem. Deputāta mandātu ieguva – Maija Armaņeva, Aleksandrs Bartaševičs, Jekaterina Ivanova, Andrejs Klementjevs, Aivars Kraps, Linda Liepiņa, Regīna Ločmele, Aleksejs Mackevičs, Olga Petkeviča, Ramona Petraviča, Viktorija Pleškāne, Jevgēnija Šafraneka, Dana Šlesere, Ainārs Šlesers, Edmunds Zivtiņš, Eduards Zivtiņš un Roberts Žemaitis.
No saraksta “SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI” mandātus ieguvuši 15 deputāti – Natālija Ābola, Rūdolfs Brēmanis, Edgars Dārznieks, Inna Djeri, Aleksejs Ignatjevs, Andrejs Jakovļevs, Artūrs Klēbahs, Leontijs Morozs, Andrejs Pagors, Gita Plaude, Jūlija Sohina, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Vjačeslavs Stepaņenko un Ļubova Švecova.
Mandāti apstiprināti arī 10 saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” deputātiem. Mandātu ieguva – Ivars Āboliņš, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rolands Keišs, Uģis Mitrevics, Ināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Edvīns Šnore un Jānis Vitenbergs.
15. Saeimas deputāta mandāts apstiprināts arī 10 deputātiem, kuri ievēlēti no saraksta “PROGRESĪVIE”. Mandātu ieguvuši deputāti – Krista Burāne, Mārtiņš Hiršs, Agnese Lāce, Selma Teodora Levrence, Mairita Lūse, Antoņina Ņenaševa, Jana Simanovska, Andris Sprūds, Andris Šuvajevs un Atis Švinka.
Tāpat deputāta pilnvaras ieguva 7 deputāti no saraksta “Jaunā VIENOTĪBA” – Inga Bērziņa, Baiba Braže, Andrejs Judins, Edmunds Jurēvics, Ainars Latkovskis, Inese Lībiņa-Egnere un Evika Siliņa.
Saeimas Preses dienests